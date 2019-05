Overleden oorlogspiloot (103) krijgt eerbetoon bij herdenking Slag om Ypenburg

Jan Linzel was de enige nog levende Nederlandse gevechtspiloot die in de meidagen van 1940 in de lucht tegen de Duitsers vocht. Luitenant-kolonel Willem Verheijen is nauw betrokken bij de herdenking van de aanval op vliegveld Ypenburg. Hij hoorde het nieuws zondag toen hij bij de capitulatieherdenking in Wageningen was.

Linzel was echt een oorlogsheld Willem Verheijen – luitenant-kolonel b.d.

'Linzel was echt een oorlogsheld en ik kende hem de laatste jaren ook persoonlijk', vertelt Verheijen. In 2015 werd Jan Linzel door een speciaal gecharterd privévliegtuig opgehaald in Ierland om bij de 75-jarige herdenking van de Slag om Ypenburg te zijn.



Enorme overmacht

'Hij vloog in de Fokker D21. Daarvan stonden er acht op Ypenburg en die zijn op 10 mei rond 4.15 uur opgestegen toen de Duitse vliegtuigen waren gezien', zegt luitenant-kolonel b.d. (buiten dienst) Verheijen. Eerder in de nacht hadden de vliegers op Ypenburg grote aantallen vliegtuigen horen overvliegen, maar de militairen dachten dat de Duitsers op weg waren naar Engeland. De luchtvloot draaide boven de Noordzee echter om en vloog terug om Den Haag en het omliggende gebied vanuit het westen aan te vallen.

'Het D21-jachtvliegtuig was traag, maar wel enorm wendbaar. Daarom lukte het hem een Bf-110 jachtbommenwerper van de Duitsers neer te schieten', gaat Verheijen verder. 'Maar de overmacht van vijandelijke toestellen was te groot. Het vliegtuig van Linzel werd een aantal keren geraakt en hijzelf raakte ook gewond.'



Gewond in een veld

Het lukte Linzel om zich met zijn parachute in veiligheid te brengen voordat zijn toestel neerstortte. Hangend aan zijn valscherm raakte hij wel buiten bewustzijn en zo kwam hij terecht in een veld tussen Delft en Delfgauw. Daar werd hij door lokale bevolking gevonden en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Na de capitulatie vluchtte Linzel naar Engeland en ging hij vliegen voor de Royal Air Force. Hij werd opgeleid op de Britse Spitfire. Na de oorlog kwam hij terug naar Nederland. Tot aan zijn eervolle ontslag in 1973 bleef Linzel in dienst van de Koninklijke Luchtmacht. In 1978 verhuisde hij naar Ierland, waar hij zondag overleed.



Herdacht in toespraken

Jan Linzel wordt vrijdag 10 mei herdacht in toespraken die worden gehouden bij de officiële herdenking van de aanval op Ypenburg. Die wordt gehouden in het ILSY-plantsoen bij het voormalige stationsgebouw van de vliegbasis en begint om 14.00 uur. Ondermeer de Haagse loco-burgemeester Boudewijn Revis is hierbij aanwezig.

Luitenant-kolonel b.d. Willem Verheijen vertelde het verhaal van Jan Linzen in Muijs in de Morgen op Radio West:





