Kijkers Team West herkennen verdachte van insluiping

Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is door kijkers van het opsporingsprogramma Team West herkend als verdachte van een insluiping bij een woning aan het Om en Bij in Den Haag. De man betaalde contactloos met een pinpas die was gestolen. Hij bleek al vast te zitten voor een ander strafbaar feit en is nu ook verhoord over de insluiping.

De pinpas waar de verdachte mee betaalde, was in de nacht van 12 op 13 maart gestolen uit een huis aan het Om en Bij. Mogelijk is de insluiper via een openstaand raam binnen gekomen. Bij een tankstation aan de Laan werd vervolgens twee keer geld opgenomen.

De verdachte was duidelijk in beeld en nadat Team West de beelden op 30 april uitzond, gaven kijkers de recherche bruikbare informatie over zijn identiteit. De man bleek al vast te zitten en is vorige week gehoord over de insluiping. Het Openbaar Ministerie zal verder beslissen over de vervolging van de man.