Programmering 42ste editie van Waterpop zo goed als rond

De programmering voor de 42ste editie van gratis festival Waterpop is nagenoeg rond. De organisatie van het Wateringse popfestival maakte maandag op één na alle namen bekend. Dat meldt regiopartner WOS. Komende zaterdag wordt via de regionale talentencompetitie Waterproof bekend wie daar nog aan wordt toegevoegd.

De afgelopen tijd werd over de line up al veel bekend. Op zaterdag 10 augustus komen Bo Saris, Channel Zero, Tape Toy, Andy Fresco & the U.N., Lakshmi, de Kinderband, Electric Hollers, Chackie Jam en Ten Times A Million naar het Hofpark in Wateringen. Daar zijn maandag de Ierse poprockzanger Moncrieff, de Oostenrijkse singer-songwriter Avec (Miriam Hufnagel) en de Zeelandse britpopband Peer aan toegevoegd.

Zaterdagavond strijden in popcentrum Nederland 3 in Wateringen nog vier bands om het laatste ticket voor het hoofdpodium van Waterpop: Playyard, Postfris, Garden Mum en Old Man’s Riot. Jury en publiek bepalen wie de uiteindelijke winnaar worden.

