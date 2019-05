Kiki Bertens in twee sets langs Jelena Ostapenko

Kiki Bertens heeft de derde ronde van het WTA-tennistoernooi in Madrid bereikt. De 27-jarige Wateringse rekende maandag in twee sets af met de Letse Jelena Ostapenko. Het werd 6-4, 6-3. In de eerste ronde won Bertens zaterdag al van de Tsjechische Katerina Siniakova.

De eerste set tegen Ostapenko verliep vrij moeizaam voor Bertens, die al snel een game verloor op haar eigen service. De nummer zeven van de wereld maakte de break ongedaan en sloeg vervolgens bij een voorsprong van 5-4 opnieuw toe, dit keer zelfs zonder een punt te verliezen: 6-4.

Ostapenko nam het initiatief in de tweede set door direct een servicebeurt van Bertens af te pakken. De 27-jarige Wateringse bewaarde de rust en trok de partij overtuigend naar zich toe.



Derde ontmoeting

Het was de derde ontmoeting tussen Bertens en Ostapenko, die 31ste staat op de wereldranglijst. In 2015 was de tennisster uit Letland de betere in Polen, een jaar later won Bertens op Wimbledon.

In de derde ronde treft Bertens opnieuw een Letse: Anastasija Sevastova. Zij won van de Roemeense Mihaela Buzarnescu (6-3 6-4). Sevastova is de mondiale nummer dertien. De voorgaande twee jaar troffen beide speelsters elkaar ook in Madrid. In 2017 stapte Sevastova als winnares van de baan en vorig jaar Bertens. De pupil van coach Raemon Sluiter verloor toen in de eindstrijd van Petra Kvitova uit Tsjechië.

LEES OOK: Arantxa Rus opnieuw de sterkste in Italië