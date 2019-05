'Het zal mij verbazen als HBS binnen een jaar terug is in de derde divisie'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het over het kampioenschap van AFC en het lot van HBS.

Willem, je was gisteren bij AFC tegen Scheveningen. Al bijgekomen van het kampioensfeest?

'Hahahaha. Ik ben er wel geweest, maar ik heb geen kampioensfeest gevierd. Bij de 5-0 vlak voor tijd zijn we naar de auto gelopen. Maar, het was een leuke middag in Amsterdam.'

Was AFC echt zo goed, dat ze zo makkelijk over Scheveningen heen liepen?

'Nee, dan doe je Scheveningen echt tekort. Scheveningen speelde goed. De 1-0 viel heel vroeg. Daarna bleef het heel lang 1-0 staan. Door een dubieuze strafschop kwam AFC op 2-0 en toen raakte Raily Ignacio op stoom en die schoot er even drie in.'

'Bij een 0-0 en 1-0 tussenstand liet Patrick Zonneveld van AFC zien dat hij een heel goede keeper is. Hij pakte een paar belangrijke ballen. Het had zomaar 1-1 of 1-2 voor Scheveningen kunnen staan.'

'AFC speelde voor de titel, maar zonder druk. In de wetenschap: mocht het vandaag niet lukken, dan volgende week. Er zit geen concurrent in de nek te hijgen. Ik liep achter de catacomben en zag de spelers van AFC. Aan de gezichten te zien waren ze echt gefocust. Ze gingen ervoor.'

Is het niet heel knap wat AFC doet? Vorig jaar twaalfde, drie punten boven de nacompetitiestreep en dan dit seizoen kampioen.

'Laten we beginnen met Jack van Gelder. Die heeft toen AFC in degradatienood verkeerde en Ton du Chatinier opstapte, André Wetzel binnengehaald. Wetzel heeft op zijn beurt weer contact gezocht met Raily Ignacio. Of hij een overstap naar AFC wilde maken. Bij Kozakken Boys zat hij op een dood spoor.'

'Toen ging het draaien bij AFC. Eind vorig seizoen hebben ze zelfs de derde periodetitel nog gepakt. Daarna kwamen in de zomer de broertjes Teijsse. Aan het begin van dit seizoen stond er een heel goed team dat ervaring heeft met het spelen om prijzen.'

'Maar het begon met Van Gelder en met een domino-effect ging het naar Wetzel, vervolgens Ignacio en zo door.'

'De trainerswissel begin dit seizoen, toen Ulrich Landvreugd het overnam van Wetzel, pakte ook goed uit. Er stond een team met veel grote namen. Als dat dan ook nog klikt tussen die spelers. Ja, dan is het succes te verklaren.'

'Ik heb mijn voorspelling die ik aan het begin van het seizoen heb gedaan in de gids van GVVV nog wel even getwitterd en op Facebook gezet. Dat vond ik wel leuk, omdat ik gelijk had met de kampioen. Dat heb ik gedaan op basis van de aankopen, maar er meteen bij gezegd dat het eigenlijk niet te voorspellen is.'

'AFC, Excelsior Maassluis en Koninklijke HFC zijn wat mij betreft de positieve verrassingen van deze competitie. Dat had niemand verwacht, dat die drie ploegen zo hoog zouden staan. AFC had ik dan wel geroepen. Maar met zo'n uitspraak moet je veel geluk hebben.'

Wat zijn dan de clubs met tegenvallende resultaten?

'VVSB staat op een plek waar ik ze niet verwacht had. Rijnsburgse Boys ook. Die had ik allebei hoger verwacht. GVVV had ik als tweede voorspeld. Maar dat is natuurlijk allemaal nattevingerwerk.'

VVSB speelde met 1-1 gelijk tegen Kozakken Boys. Is dat niet gewoon een prima prestatie?

'Ja, dat is het zeker. Ik heb toevallig iemand van de technische staf gesproken vanochtend. Hij zei dat ze echt goed speelden. Dat is dan weer goed met het oog op de nacompetitie Ze moeten echt in de flow blijven.'

'Het is heel belangrijk dat ze met een goed gevoel de nacompetitie ingaan. Ze gaan de nacompetitie namelijk in met het gevoel dat ze alles kunnen verliezen. Je tweededivisieschap staat op het spel. Ze moeten zich met een zo fit mogelijke selectie klaarmaken daarvoor.'

Is het terecht dat VVSB-trainer Eric Meijers verdediger Sonny ten Hoope uit de selectie heeft gezet, omdat hij op vakantie gaat?

'Dat verhaal heeft, zoals elk verhaal, twee kanten. Vanuit het oogpunt van Meijers is terecht dat hij het doet. Er staat nog veel op het spel voor VVSB.'

'Ik ken de exacte situatie van Ten Hoope niet. Er staat bij die jongen iets belangrijks in het leven te gebeuren en dat is vader worden. Nu kan hij nog een keer met zijn vriendin op vakantie zonder kind. Hij heeft daarnaast al een keer een vakantie geboekt die hij moest annuleren. Dat heeft hem toen veel geld gekost.'

'Als VVSB in de middenmoot had gestaan, had niemand er iets van gezegd. Dan was er begrip geweest. Nu staan er andere dingen op het spel.'

Grote kans dat HBS volgende week degradeert. Is het pijnlijk hoe het daar is gelopen dit seizoen.

'Die club kent alleen maar verliezers. Bijvoorbeeld trainer Marcel Koning, die is weggestuurd. Het is gewoon niet beter dan wat het is.'

Volgend jaar spelen ze dus een stapje lager. Ook daar moeten ze uitkijken. De Meern degradeerde vorig seizoen ook uit de derde divisie en doet dat dit seizoen uit de hoofdklasse. Ze moeten niet te licht over volgend seizoen denken. Er zitten daar ook goede clubs tussen. Het zal mij verbazen als ze binnen een jaar terug zijn.'

De bekerfinale gisteren nog gezien, Willem?

'Jazeker. Ik denk dat Ajax terecht gewonnen heeft. Wat ik mooi vond: ik hoorde bij Langs de Lijn een interview met Erik Ten Hag. Hij gaf de credits aan Willem II. Dat hij het knap vindt waar ze in de competitie staan en dat hij wist hoe het voelde om een bekerfinale te verliezen.'

Verder nog iets?

'Ik vond het mooi dat ik op een zondagmiddag, wat helemaal niet de speeldag van Scheveningen is, in Amsterdam toch die trouwe supporters tegenkwam. Dat vind ik knap. Dat zijn echte clubmensen. Elke club heeft van die mensen.'

'Het was trouwens druk bij AFC. Furhgill Zeldenrust, Jordy Strooker en Joel Tillema van Rijnsburgse Boys waren er bijvoorbeeld ook. Dat doen ze natuurlijk voor hun vriend Raily Ignacio.'

'Dat is trouwens wel een koning hè, die Ignacio. Hij wordt wel eens weggezet als een flierefluiter. Of ze noemen hem dikke. Onterecht. Dat is hij absoluut niet. Hij is er echt mee bezig. Hij leeft er echt voor.'

