Ramadan breekt aan: 'Soms een beetje struggelen maar genieten van saamhorigheid'

Veel moslims in de regio hebben maandag tussen de middag geen boterham gegeten, na het fietsen geen water gedronken en bij thuiskomst geen baby verwekt. En dat zal nog vier weken doorgaan, want het is weer tijd voor de jaarlijkse ramadan. Moslims over de hele wereld vasten in het teken van saamhorigheid, om zich te verplaatsen in mensen die dagelijks honger lijden.

'Tot nu toe zit ik deze dag wel een beetje te strugglen', vertelt een jonge marktkoopman op de Haagse Markt. Voor hem is de eerste dag van de ramadan even stevig doorbijten, al heeft hij er vertrouwen in dat het hem gaat lukken. 'Als je thuiskomt en samen gaat eten, dat is wel heel gezellig en dat vind ik heel mooi. Net als het Suikerfeest over vier weken. Als ik straks thuiskom ga ik echt vechten met eten, pakken wat ik pakken kan!', lacht hij.

De handelaren profiteren van de aangebroken periode van vasten. 'Tijdens de ramadan eten mensen veel rozijnen, abrikozen, allemaal zoete dingen', zegt een andere marktkoopman. 'Daar hebben we allemaal korting op gegeven. En afgelopen zaterdag hebben we de drukste dag van het jaar meegemaakt!'



Extra beveiliging

De sfeer op de Haagse Markt zit er goed in, maar voor de zekerheid worden moskeeën wel extra goed in de gaten gehouden tijdens de ramadan. Dit in verband met de dubbele terreuraanslag op biddende moslims in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Tot zo ver is er geen directe aanwijzing dat er hier iets wordt beraamd.