Naaldwijk krijgt nieuw verzorgingstehuis maar het duurt nog wel even

Westland heeft nu geen bedden voor mensen die uit het ziekenhuis komen en die nog wel enige zorg nodig hebben. Voor ouderenrevalidatie moet je naar Delft, Vlaardingen, Den Haag of zelfs Rotterdam, zo ontdekte ook Corry Alsemgeest uit Naaldwijk die een bed zocht voor haar moeder. In november stuurde ze een brief hierover aan wethouder Piet Vreugdenhil.

'Westland moet toch voor zijn eigen ouderen kunnen zorgen', reageerde Alsemgeest destijds. Haar brief was weliswaar niet de aanleiding om iets te doen, maar wel een aansporing, zegt Vreugdenhil. ' Het vorige college was hier ook al mee bezig.'



Ouderen blij

'We gaan een voorziening bouwen waar alle ouderen van Westland blij van worden', aldus Diny de Bresser, directeur van Pieter van Foreest. De voorziening is dus niet alleen voor mensen die tussen ziekenhuis en thuis inzitten, maar ook voor andere vormen van zorg.



Het zal nog wel een aantal jaren duren voor de nieuwbouw klaar is. De Seniorenraad Westland vindt het goed dat er nu plannen worden gemaakt, maar wijst ook op die termijn. 'Er zou ook eerder al iets tijdelijks moeten zijn, desnoods in het oude gebouw van De Naaldhorst', zo vindt Diana Rang van de Seniorenraad.



Slaapzalen

Maar dat laatste kan echt niet, zegt De Bresser. 'We hebben dat gebouw niet voor niets gesloten. Mensen lagen daar nog op slaapzalen, dat kan echt niet meer.' Ze wijst er op dat er wel degelijk tijdelijke verpleegbedden zijn.

Een nieuw complex vergt niet alleen tijd, maar ook een goede planning. 'In een deel van het bestaande gebouw zit nu nog het Behandelcentrum", zegt wethouder Vreugdenhil. "Eerst zal het leegstaande deel worden vervangen, dan kan het Behandelcentrum daarheen en dan wordt ook dat gebouw afgebroken en opnieuw gebouwd.'



Haalbaarheid

Wanneer er echt begonnen wordt met sloop en nieuwbouw van De Naaldhorst is nog niet duidelijk, dat moet in het haalbaarheidsonderzoek worden uitgezocht.

De moeder van Corry Alsemgeest is na haar revalidatie toch weer in het Westland terecht gekomen: ze zit nu in verzorgingstehuis De Ark in Wateringen.

