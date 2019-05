Campagne om toeristen uit bollenvelden te weren succesvol, meer vrijwilligers nodig

De bloeiende bloemenvelden van de Bollenstreek trekken ook dit jaar weer honderdduizenden bezoekers. Nieuw dit jaar was een campagne om toeristen ervan te weerhouden de bloemenvelden in te lopen, bijvoorbeeld om selfies te nemen. Nu het seizoen ten einde begint te lopen, trekken de initiatiefnemers de conclusie: 'Enjoy the Flowers, Respect our Pride' was een succes en moet volgend jaar verder worden uitgebreid.

Alleen al in het Paasweekend trokken de bollenvelden meer dan 800.000 bezoekers. De wegen stroomden vol en het werd zelfs afgeraden om naar Keukenhof te komen. Selfies van toeristen met de prachtige bloemen gingen de hele wereld over. Fantastische marketing voor de Bollenstreek, maar ook een probleem: veel bezoekers stapten de velden in voor het perfecte plaatje met de nodige schade tot gevolg.

Om dit tegen te gaan werd de campagne 'Enjoy the Flowers, Respect our Pride' gelanceerd die volgens de initatiefnemers goed heeft gewerkt. Vooral het team van ambassadeurs dat in de drukste weekenden werd ingezet bleek een succes. Veertig vrijwilligers werden bij velden ingezet om bezoekers op een vriendelijke manier aan te spreken op hun gedrag.



Nog veel meer ambassadeurs nodig

Hoe succesvol de veertig ambassadeurs ook waren, het waren er lang niet genoeg om alle velden te bestrijken. De resultaten van dit jaar worden dus ook gezien als een goed begin. De interventies door de ambassadeurs werden over het algemeen goed ontvangen. Dat is voldoende reden om het project volgend jaar verder uit te bouwen en het aantal ambassadeurs uit te breiden.

De ervaringen van dit jaar hebben ook inzicht gegeven in waarom bezoekers naar de Bollenstreek komen. De toeristen noemden met name de overweldigende kleuren, het gevoel van geluk en de verrassende afwisseling. Ook blijkt dat veel bezoekers denken dat de velden voor hen zijn aangelegd en openbaar toegankelijk zijn. Dat de bol van belang is voor de kweker is minder bekend.



Hoe nu verder?

Voor volgend jaar zal de campagne verder worden uitgewerkt. De betrokkenheid van kwekers moet worden vergroot en er moeten nieuwe partners gezocht worden. Ook moet worden gekeken naar de rol die de toeristische sector kan spelen in de voorlichting over hoe toeristen zich bij bloemenvelden moeten gedragen.

