'Dode vrouw Scheveningse Bosjes werd gevonden naast haar gehandicapte hond'

Nog altijd is niet duidelijk wat er precies met de 56-jarige vrouw uit Den Haag is gebeurd. De politie denkt dat zij mogelijk door geweld om het leven is gekomen. Volgens Dick Goijert van de politie-eenheid Den Haag liet de vrouw bijna dagelijks haar twee honden uit in de Scheveningse Bosjes. 'Een van de hondjes is een zwarte labrador die gehandicapt is en loopt met een looprekje. Ook had ze een wit hondje.'

Het 56-jarige slachtoffer zou zijn aangetroffen naast haar gehandicapte hond. Opvallend is dat een voorbijganger zaterdag nog een klein wit hondje opmerkte die zonder baas door het bos liep. 'Het leek alsof hij nergens bijhoorde.'



'Heel liefdevol beestje'

Het levenloze lichaam van de 56-jarige vrouw werd zaterdagmiddag ontdekt op het Galgenpad, in de buurt van het World Forum The Hague. Een voorbijgangster vertelt daar maandag dat ze de vrouw regelmatig haar hondjes heeft uit zien laten. 'Een van haar hondjes was gehandicapt aan de achterkant. Dat was een heel liefdevol beestje.'

Volgens andere voorbijgangers had de gehandicapte hond een apart karretje. De vrouw droeg haar zwarte labrador van boom naar boom tijdens het uitlaten.



'Je let wel wat anders op'

Maandag is de dood van de vrouw nog altijd het gesprek van de dag bij mensen die wandelen in de Scheveningse Bosjes. 'Verschrikkelijk dat zoiets gebeurt', aldus een wandelaarster. 'Zij was op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Toch geloof ik niet dat het nu heel onveilig is', zegt een vrouw die haar hond aan het uitlaten is.

Een andere hondenuitlaatster is wat meer onrustig. 'Ik loop hier dagelijks met mijn hond. Je let wat anders op je omgeving nu.'



Getuigen gezocht

De politie roept mensen op die zaterdag iets hebben gezien om zich te melden. 'Wellicht hebben mensen foto's of filmpjes gemaakt en de vraag is om dit met ons te delen', zegt politiewoordvoerder Dick Goijert.

