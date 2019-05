Angst van Wassenaar en Noordwijk wordt waarheid in Sluis

Waar mensen in onder meer Wassenaar en Noordwijk bang voor zijn, is in het Zeeuwse Sluis gebeurd. Een monumentaal gebouw dat eigendom is van projectontwikkelaar Ronnie van de Putte is daar zo verkrot dat het niet meer te redden is.

In Sluis gaat het om het voormalige klooster Het Hoompje. Ruim 25 jaar hield Van de Putte de gemeente aan het lijntje met mooie plannen en praatjes over het restaureren van het rijksmonument, meldt Omroep Zeeland. Toen het begin maart flink stormde, stortte Het Hoompje weer een beetje verder in elkaar. Onder meer het klokje uit de toren sneuvelde.

Het klooster werd in 1909 gebouwd. Tot 1986 fungeerde het gebouw als kostschool voor Belgische kinderen met een beperking. Eind jaren tachtig vertrokken de laatste nonnen. Het pand kwam daarna leeg te staan en werd op de rijksmonumentenlijst geplaatst. In 1992 kocht projectontwikkelaar Ronnie van de Putte het.





Landhuis en percelen

Projectontwikkelaar Van de Putte heeft in Nederland inmiddels de bijnaam 'krottenkoning' gekregen en dat is niet voor niets. Zo bezit hij iIn Wassenaar het monumentale Huize Ivicke, dat zo verwaarloosd is dat het dreigt te vervallen, en heeft hij langs de kust in Noordwijk een stuk of acht percelen waarmee eveneens niets gebeurt. Tot afschuw van de betrokken gemeenten.

De gemeente Sluis gaf Van de Putte keer op keer een nieuwe kans in de hoop dat Het Hoompje zo behouden zou blijven. Zelfs na het opleggen van een dwangsom in 2016 kwam Van de Putte weer met nieuwe plannen. Er gebeurde echter opnieuw helemaal niets en de dwangsom van 150.000 euro werd nooit betaald.





