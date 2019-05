'Een uitdaging, maar zeker te doen', organisatie Swim to Fight Cancer maakt Haagse route bekend

In september 2019 vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Den Haag plaats | Foto: Fight Cancer

Honderden mensen die door de grachten zwemmen om geld in te zamelen voor ALS. Het is een bekend fenomeen in Amsterdam, maar er komt ook een Haagse versie om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Dit evenement, Swim to Fight Cancer, vindt 14 september plaats. Inmiddels is de route die de deelnemers afleggen bekend.

'We gaan de gracht in bij de Veenkade, zeg maar het verlengde van de Paleistuin', vertelt initiatiefnemer Martijn Nederhorst. 'Van daar gaan we richting de energiecentrale, via de Torenstraat naar de Mister Snack-snackbar op de Noordwal. Daar het hoekje om naar links en weer terug. We finishen op de plaats waar ook de start plaatsvindt.'

Alles bij elkaar zwemmen de deelnemers twee kilometer. 'Dat is een uitdaging, maar het is zeker te doen', benadrukt Nederhorst. Hij hoopt dat zo'n duizend mensen willen deelnemen en dat er via donaties een miljoen euro opgehaald kan woren voor onderzoek naar kanker. 'Dit geld wordt voor de volle honderd procent gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar kanker te doen, met als hoger doel de ziekte in de toekomst uiteindelijk te kunnen genezen.'



'Deze ziekte komt veel te veel voor'

Veel mensen kennen wel iemand iin hun omgeving met deze ziekte. Ook Nederhorst zelf. 'Ik ben de zus van mijn vriendin verloren aan kanker en bij mijn dochtertje op school is een 6-jarig meisje hieraan overleden. Helaas komt deze ziekte veel te veel voor en sterven er heel veel mensen aan...'

Het evenement - een sportieve uitdaging, volgens Nederhorst - zal dan ook een emotionele rand krijgen. 'Maar ook een gezellig en Haags tintje. We denken dat het event fantastisch wordt en hopen veel mensen aanwezig willen zijn en willen deelnemen.' Inschrijven kan op denhaag.swimtofightcancer.nl. Ook in Delft kan er dit jaar gezwommen worden. Daar werd Swim to Fight Cancer voor het eerst georganiseerd in 2016.