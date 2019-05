Reconstructie fatale steekpartij Albardastraat biedt niet direct duidelijkheid

Een reconstructie van een fatale steekpartij waarbij een Hagenaar van 46 jaar omkwam biedt niet direct duidelijkheid over wat zich op 16 september vorig jaar precies afspeelde in een huis in de Haagse Albardastraat. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Den Haag. Verdachte Jerry van den B. meent dat de reconstructie zijn verhaal ondersteunt, hij beroept zich op noodweer. Terwijl justitie hem vervolgt voor moord op zijn buurman.

De mannen hadden de fatale avond stevig gedronken. De officier van justitie vroeg zich af of het slachtoffer überhaupt nog wel in staat was om de verdachte aan te vallen, zoals hij zegt. Volgens B. werd de buurman agressief toen hij hem vroeg te vertrekken, omdat B. wilde gaan slapen.

Hij zou B. daarna hebben mishandeld en bedreigd met een mes. Volgens de verdachte probeerde hij te ontsnappen, maar kreeg de buurman hem te pakken. 'Hij liet mij niet los, ik moest handelen', zei de verdachte. Om meer duidelijkheid te krijgen is er op dinsdag 9 april een reconstructie gedaan in het huis aan de Haagse Vruchtenbuurt. Daar was B. was zelf bij aanwezig.



Noodweer 'evident'

Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdediging van B. zagen in de reconstructie bewijs voor hun versie van de gebeurtenissen. De advocaat van B. vond noodweer 'evident'. Zo zou er DNA van het slachtoffer gevonden zijn op het heft van het mes, volgens de advocaat een bewijs dat het slachtoffer het mes ook in zijn handen had gehad.

Volgens de officier van justitie riep de reconstructie juist vraagtekens op over het verhaal van B. Zo werd, volgens haar, duidelijk dat het onmogelijk was dat je iemand in zijn rechterhals kon steken terwijl die op zijn rechterzij ligt, zoals B. verklaard zou hebben. 'Het is de acteur niet gelukt', aldus de officier.



Deskundige gespecialiseerd in bloedspatten

Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die gespecialiseerd is in onderzoek naar bloedspatten, kan mogelijk meer duidelijkheid bieden. De advocaat van B. had gevraagd om hem tot aan zijn proces onder voorwaarden vrij te laten. Dat werd afgewezen.

Volgens de rechtbank kan het best zijn dat B. handelde vanuit noodweer: 'Maar we kunnen het nu nog niet vaststellen', zei de voorzitter. 'Dat moet duidelijk worden tijdens de inhoudelijke behandeling.' Die is op dinsdag 16 juli.