'Een hele ravage', ongeveer 25 auto's vernield door Rijswijkse ruitentikker

In de Kleurenbuurt in Rijswijk is in meer dan tien auto's ingebroken. | Foto: Omroep West

'Ik schrok mij rot toen er vanochtend twee politieagenten voor de deur stonden.' Dat zegt de eigenaresse van een auto waar in de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken. Bij ongeveer 25 auto's in de Muziekbuurt, Kleurenbuurt en Artiestenbuurt in Rijswijk is ingebroken. 'Toen ik bij mijn auto aankwam, zag ik een hele ravage.'

De eigenaren van de auto's zijn dinsdagochtend wakker gemaakt door de politie met de vraag of zij waardevolle spullen in hun auto hadden liggen. 'Ik vind het heel vervelend en laf. Het is een klein autootje. Er zit helemaal geen waarde in. Er is ook helemaal niets uitgehaald. Ze hebben gewoon alles laten liggen. Het is heel vervelend. Veel onzin voor helemaal niks.'



Vervelend

Een buurvrouw is ook verrast, omdat ze niks in de auto laten liggen. 'Er lag niks interessants in. Ze hebben wel de pasjes en het kentekenbewijs eruit gehaald, maar het is ook weer op de stoel teruggelegd. Het is een soort agressie.'

'Het is heel vervelend. Het kost je veel energie en geld. Ik zou het heel mooi vinden als degene die dit heeft gedaan zelf met de bezem de straat schoonmaakt en de schade mag betalen, want wij moeten die ruit betalen. Dan denk ik: ja, leuk, dankjewel.'

Volgens de politie zijn diverse spullen meegenomen, maar is nog niet duidelijk wat er allemaal is meegenomen. Er is nog niemand opgepakt. Die roept mensen op beelden te sturen, als ze die hebben gemaakt. Op dit moment wordt er buurtonderzoek gedaan en worden aangiftes opgenomen.