Wie heeft slachtoffer Scheveningse Bosjes nog gezien?

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de gewelddadige dood van de 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes, is op zoek naar mensen die haar voor haar overlijden op zaterdagmiddag 4 mei nog hebben gezien. Het slachtoffer liet haar twee honden uit in het natuurgebied en kan zijn opgevallen, omdat één van de honden gehandicapt is en met een looprekje loopt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Het lichaam van de vrouw is zaterdag rond 15.40 uur gevonden door voorbijgangers op het Galgenpad. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. Het 56-jarige slachtoffer woonde aan de Nicolaistraat in de wijk Duinoord en is op 4 mei tussen 14.30 en 15.00 uur van huis vertrokken om haar honden uit te laten, iets wat ze dagelijks deed in de Scheveningse Bosjes.

De politie wil in contact komen met iedereen die haar in de tussentijd nog heeft gezien. De vrouw reed op een bakfiets met manden voor- en achterop de fiets. Haar zwarte hond liep vanwege een handicap in een looprekje. Ook had ze een klein wit hondje bij zich.



Populaire plek

De Scheveningse Bosjes is een populair gebied voor wandelaars, hardlopers en hondenbezitters. De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die de vrouw hebben gezien. 'Misschien is er gezien dat ze met iemand contact had, door iemand werd aangesproken of dat ze samen met iemand was. Dat horen we natuurlijk heel graag', zegt een politiewoordvoerder in Team West.

'Maar ook als getuigen haar hebben gezien en er niets bijzonders is opgevallen, is dat belangrijke informatie voor ons.' Daarnaast is de politie op zoek naar mensen die zaterdag 4 mei foto’s of filmpjes hebben gemaakt in de Scheveningse Bosjes. 'Daar kan ook hele interessante informatie voor ons onderzoek op staan', zegt de woordvoerder.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem