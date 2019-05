Man die ingrijpt bij vechtpartij wordt zelf twee keer gestoken

Het Spui in Den Haag | Beeld: Omroep West

Een 19-jarige man die ingreep bij een vechtpartij en wilde helpen, is zelf twee keer gestoken. Hij raakte daarbij gewond aan zijn schouder. Er is al een verdachte aangehouden, maar de politie is nog steeds op zoek naar mensen die het steekincident en de vechtpartij die daaraan vooraf ging hebben gezien.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer loopt op maandag 8 april om 20.20 uur op het Spui in Den Haag, ter hoogte van het Ammunitiehof. 'Ik was klaar met mijn stage en ging naar de stad om te eten. Bij een supermarkt heb ik een smaakje voor mijn waterpijp gekocht. Toen zag ik mensen vechten. Er lag een jongen op de grond en iedereen ging weg. Ik heb die jongen opgetild en toen heeft hij me twee keer gestoken', vertelt hij.

De man heeft niet meteen door wat er aan de hand is, maar al snel ziet hij dat hij bloedt. Hij wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat zijn verwonding meevalt. Hij is twee keer in zijn schouder gestoken. De wond moest worden gehecht.



Verdachte aangehouden

Na het steekincident is een 17-jarige jongen aangehouden als verdachte. 'Ik vind het echt erg', zegt het slachtoffer. 'Hij is 17 jaar en heeft een mes. Ik wilde hem helpen en toen heeft hij mij gestoken. Ik ben echt bang geweest. Ik ging ook niet naar school. Het gaat nu wel beter, maar ik durf nog niet naar buiten te gaan.'

Ondanks de aanhouding is de politie nog op zoek naar mensen die hebben gezien wat er precies is gebeurd. Mogelijk hebben mensen de vechtpartij gefilmd. Die beelden wil de politie ook graag zien.





Twee groepen

Voordat het slachtoffer aan kwam lopen, kregen twee groepen jongeren ruzie met elkaar op het Spui. Eén van die groepen bestond uit een aantal jongens in een auto die iets riepen naar de groep waar de verdachte van het steekincident bij hoorde. Daar waren ook een aantal meisjes bij.

Het mondde uit in een vechtpartij, waar het slachtoffer uiteindelijk de dupe van werd. Iedereen die iets heeft gezien of gehoord van het incident op maandagavond 8 april, wordt gevraagd zich te melden. Ook is de politie nog op zoek naar de inzittenden van de auto, die bij de vechtpartij betrokken waren. Zij worden gezocht als getuigen.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem