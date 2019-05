Vier ouderen uit Gouda de dupe van woninginbraken

Vier oudere vrouwen uit Gouda zijn de afgelopen maanden de dupe geworden van woninginbrekers. In alle gevallen zijn geld en waardevolle spullen gestolen. Bij drie zaken is er na de inbraak geld opgenomen met de pinpas van het slachtoffer. De verdachten zijn daarbij in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De eerste inbraak is op zaterdag 9 februari in een appartement aan de Bodegraafsestraatweg. De bewoonster woont op dat moment in een verzorgingshuis, maar is nog wel eigenaresse van de woning. Er zijn dure sieraden, merkbrillen en een kluis met een paar duizend euro gestolen.

Ook de creditcard van de vrouw is meegenomen en daar is een dag later mee gepind in Haastrecht. Op de beelden zijn vermoedelijk twee verschillende mannen te zien die geld opnemen. In totaal weten ze 750 euro buit te maken.



50 euro achtergelaten

Op maandag 18 maart ontdekt een 93-jarige vrouw dat er is ingebroken in haar huis aan het Lekkenburg. Op het moment dat ze wakker wordt, ziet ze dat kasten en lades openstaan. Haar bril en portemonnee met daarin 70 euro zijn gestolen. De inbreker heeft wel 50 euro achtergelaten op de tafel.

Met de pinpas van het slachtoffer is 1.000 euro opgenomen bij een automaat aan de Constantijn Huijgensstraat in Gouda. De man die dat doet, is niet goed herkenbaar op de beelden. Het valt wel op dat hij erg nerveus is en dat hij een wondje aan één van de vingers van zijn rechterhand heeft.



Twee keer hetzelfde huis

In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 maart is het raak bij de 89-jarige bewoonster van een huis aan de Goudseweg. Er zijn sieraden gestolen, maar ook een groot geldbedrag. Op maandag 25 maart is er opnieuw ingebroken in hetzelfde huis. Omdat de bewoonster alle waardevolle spullen na de eerste inbraak heeft weggehaald, is er de tweede keer geen buit gemaakt.

Het slachtoffer is zo bang geworden, dat ze overweegt om na 58 jaar haar huis te verlaten en ergens anders te gaan wonen. Er zijn geen beelden van verdachten, dus de politie hoopt dat iemand iets heeft gezien of gehoord van de inbraken aan de Goudseweg.



1.000 euro gepind

De vierde inbraak is bij een woning aan de Johan de Wittlaan in de vroege ochtend van woensdag 3 april. De 87-jarige bewoonster wordt om 3.30 uur ’s nachts wakker van wat geluid. Ze denkt dat het de bovenbuurvrouw is en slaapt verder. De volgende ochtend ontdekt ze dat haar huis overhoop is gehaald.

Met de pinpas en de pincode die zijn gestolen, is er diezelfde nacht nog 1.000 euro gepind. De verdachte is te zien op beelden in de buurt van de pinautomaat aan de Constantijn Huijgensstraat. Op de achtergrond is een tweede persoon te zien. Die hoort er waarschijnlijk bij, want de twee lopen na het pinnen samen weg.



Herkent u een verdachte of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl (Bodegraafsestraatweg / Lekkenburg / Goudseweg / Johan de Wittlaan) of Meld Misdaad Anoniem