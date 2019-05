82-jarige vrouw betrapt meisjes in huis en wordt omver geduwd

Een 82-jarige vrouw uit Moerkapelle is hardhandig omver geduwd door twee meisjes die ze betrapte in haar huis. Ze is daarbij lelijk gevallen. De meisjes hebben haar slaapkamer doorzocht en een aantal spullen meegenomen. De politie is op zoek naar getuigen van de insluiping.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer woont aan de Wilde Veenen in Moerkapelle, in een aanleunwoning van verzorgingshuis Beth-San. Op Koningsdag, zaterdag 27 april, gaat ze even op bezoek bij de buurvrouw. Vermoedelijk heeft ze haar voordeur niet goed dicht getrokken, want als ze tussen 15.00 en 15.30 uur thuiskomt, blijken er twee meisjes binnen te zijn.

De twee rennen vanuit de slaapkamer op de vrouw af. Ze begint te gillen en wordt dan omver geduwd, waardoor ze op de grond valt. De meisjes rennen vervolgens via de voordeur de woning uit. Het slachtoffer kan niet zelf opstaan en sleept zich over de vloer naar de telefoon om de buurvrouw te bellen. Die helpt haar verder. De vrouw heeft een aantal blauwe plekken op haar benen overgehouden aan de val.



Sieraden weg

In de slaapkamer staan kasten en lades open. Er is een oude portemonnee van de moeder van het slachtoffer gestolen. Ook mist de vrouw een handtas met een bijbel en een kistje met wat oude horloges en oorbellen. De spullen hebben een flinke emotionele waarde voor de 82-jarige vrouw.

De vrouw heeft de meisjes niet goed kunnen zien. Iemand die bij een andere bewoonster op visite was, heeft wel een goed signalement kunnen geven. De meisjes hebben die zaterdagmiddag 27 april bij de aanleunwoningen aan de Wilde Veenen rondgelopen. Ze hebben mogelijk bij meerdere woningen aangebeld, maar daar werd niet open gedaan. Vervolgens zijn ze bij het slachtoffer naar binnen gegaan.



Signalement

Het gaat om twee meisjes die rond de 16 jaar worden geschat. Ze hebben allebei een getinte huidskleur en droegen een donkere, iets langere jas en een spijkerbroek. Eén meisje heeft zwart haar tot in haar nek en de ander wat langer donkerblond haar. De politie komt graag in contact met mensen die denken te weten wie het zijn of die ze ook hebben gezien.



Was u getuige of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem