Opnieuw uitstel in zaak moord op cafébaas

De inhoudelijke behandeling van de moord op cafébaas Lian Boel uit Maassluis is opnieuw uitgesteld. Verdachte Michael L. zou woensdag een strafeis horen, maar L. heeft een nieuwe advocaat in de arm genomen. Die wil een Canadese deskundige inschakelen, omdat er twijfels zijn over de doodsoorzaak van Lian Boel.

Michael L. en Boel kregen op 13 maart 2018 ruzie bij het ophangen van een tv in het huis van L. aan de Doelenstraat in Rijswijk. Volgens L. kreeg hij daarbij twee klappen van Boel. Toen hij die wilde afweren zou hij op zijn borstkas zijn gevallen, is zijn verhaal. Als L. doorkrijgt dat Boel mogelijk overleden is, neemt hij in paniek een hand slaappillen en kruipt in bed.

Lian Boel was een bekend gezicht in zijn woonplaats Maassluis. Hij runde er café 't Smitje naast de sporthal. Na zijn dood werden er bloemen gelegd en was er een stille tocht.



Gewurgd of hartafwijking

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Michael L. de cafébaas gewurgd. Uit onderzoek blijkt dat Boel een gebroken tongbeen had, maar er zijn geen wurgsporen. Het slachtoffer had ook een hartafwijking. Wat de precieze doodsoorzaak is geweest, is onduidelijk. Al zei de patholoog tijdens de vorige zitting dat er sterke aanwijzingen zijn voor verwurging.

De nieuwe advocaat van L. vindt dat er teveel onduidelijk is over de doodsoorzaak en vroeg woensdag om contra-expertise. 'De patholoog hinkt op twee benen, dan kunt u het niet maken om daar niet nog iemand naar te laten kijken,' zei hij tegen de rechter.



Belang nabestaanden

Het OM was het daar niet mee eens. Volgens de officier is het verhaal van de patholoog duidelijk en weegt het belang van de nabestaanden ook zwaar mee: 'Zij willen de zaak afsluiten.'

De rechter besloot dat de Canadese deskundige zijn mening mag geven over de doodsoorzaak. 'In het kader van een eerlijke procesvorming is het inderdaad noodzaak om een nieuwe deskundige toe te wijzen.' Omdat het om een hoogleraar in Ottowa gaat, moeten alle stukken worden vertaald en kan de zaak pas over enkele weken worden hervat.



Geen inhoudelijke behandeling

Op 25 juli staat de volgende zitting gepland, al zal dat nog geen inhoudelijke behandeling zijn. De rechter verontschuldigde zich tegenover de nabestaanden: 'Van ons wordt de waarheid verwacht, maar het is voor u heel vervelend.'