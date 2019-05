Politie geeft foto's van vermoorde vrouw Scheveningse Bosjes vrij

De politie gaat uit van een misdrijf. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door geweld om het leven is gebracht. Zaterdagmiddag tussen 14.30 uur en 15.00 uur vertrok de vrouw vanaf haar huis aan de Nicolaistraat op de fiets richting de Scheveningse Bosjes. Ze liet daar iedere dag haar twee hondjes uit.



Haar zwarte labrador was gehandicapt en liep in een looprekje. Ze had ook nog een klein wit hondje. 'De vrouw was een opvallende verschijning. Een Japans uiterlijk, een fiets met twee mandjes, voor en achter, en daarin vervoerde ze haar hondjes. Een van de twee was gehandicapt. Dat moet mensen zijn bijgebleven,' zegt een politiewoordvoerder.



Galgenpad

Het lichaam van de vrouw werd gevonden aan het Galgenpad, een fietspad ter hoogte van de Adriaan Goekooplaan. De politie is op zoek naar mensen die de vrouw hebben gezien of die foto's of filmpjes hebben gemaakt op 4 mei in het Scheveningse Bos. 'Of misschien hebben mensen wel een opvallend persoon in het bos gezien op 4 mei. We zijn blij met alle tips,' zegt de politie.

