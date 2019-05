Den Haag krijgt vanaf volgende maand sneller internet

T-Mobile begint volgende maand in Den Haag met de aanleg van glasvezel in stadsdeel Segbroek. Met dit nieuwe Fiber-to-the-homenetwerk krijgen 33.000 particuliere en zakelijke adressen de beschikking over sneller internet. Het glasvezelnetwerk is ook noodzakelijk voor de realisatie van een 5G-netwerk, omdat de zendmasten die 5G mogelijk maken aangesloten moeten worden op het glasvezelnetwerk. Den Haag wil volgend jaar als eerste stad in Nederland toegang bieden tot het razendsnelle mobiele 5G-netwerk.

Het 5G-netwerk zorgt niet alleen voor hogere internetsnelheden, maar biedt ook andere mogelijkheden. Zo kunnen er meer apparaten tegelijk aangesloten worden, zonder dat dit ten koste gaat van de internetsnelheid. Met het oog op het snelgroeiende internetgebruik is het nieuwe netwerk noodzakelijk om het streamen op mobiele telefoons ook in de toekomst mogelijk te houden.

Ook wil de gemeente Den Haag het netwerk gebruiken voor haar Smart City-strategie. Dit houdt in dat de gemeente vaker ICT inzet om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren. Zo zijn er lantarenpalen op Scheveningen uitgerust met een bewegingssensor en beveiligingscamera's. Ook voor de verbetering van de bereikbaarheid van de stad wordt steeds meer gebruik gemaakt van data. Verkeerslichten, sensoren in de weg en wegwerkvoertuigen kunnen steeds actuele informatie verzenden. Om deze groeiende hoeveelheid aan informatie snel en goed in te kunnen zetten voor de optimale routeinformatie is het 5G-netwerk noodzakelijk.



Moderne infrastructuur

Het glasvezelnetwerk wordt door een consortium van bedrijven aangelegd, waarbij T-Mobile de telecomprovider wordt. Richard de Mos, wethouder Economie, Sport en Buitenruimte van de gemeente Den Haag, is blij met de samenwerking. 'Het consortium biedt onze stad een ultramoderne digitale infrastructuur, waarvan zowel burgers als bedrijven profiteren. Het nieuwe glasvezelnetwerk onderscheidt zich van andere initiatieven omdat het de basis legt voor nieuwe toepassingen voor de stad.'

De aanleg van het glasvezelnetwerk is belangrijk in de voorbereiding op het nieuwe 5G-netwerk. De verschillende telecomproviders zijn bezig met proeven om de uitrol mogelijk te maken. Het 5G-netwerk bestaat uit verschillende frequenties, die allemaal geveild gaan worden onder de telecomproviders. De laagste frequenties hebben een lagere snelheid, maar kunnen sneller gebruikt worden omdat die een groter bereik hebben en er minder zendmasten voor nodig zijn. Het kabinet is van plan om deze lagere frequenties eind van dit jaar of begin volgend jaar te veilen. De veiling van de snelste frequentie staat voor 2021 gepland. Op deze frequentie zou een downloadsnelheid van 1GB per seconde mogelijk moeten zijn.