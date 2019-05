Leg de zakdoekjes maar klaar voor het optreden van Duncan Laurence tijdens het songfestival

'Nederland zal in een kleine en intieme setting op het podium de emotie van het liedje overbrengen. De kijker gaat voelen wat Duncan wil overdragen', vertelt Cornald Maas die in de Songfestival-commissie zit en mede heeft bepaald dat Arcade de Nederlandse inzending is. Duncan moet voor de eerste keer aan de bak in de tweede halve finale op donderdag 16 mei. De grote finale is twee dagen later.

Als we de bookmakers moeten geloven, zit er een reële kans in dat Duncan Laurence met het nummer Arcade het songfestival gaat winnen. Volgens de wedkantoren zijn Rusland, Zweden en Zwitserland onze grootste concurrenten.'Ik geloof er zelf niet in, want Italië kan het ons nog lastig maken', concludeert Cornald Maas in talkshow FRITS! van Omroep West.

Hieronder vind je de top 3 van de bookmakers.

Nederland



Rusland



Zwitserland



Oud-deelnemer Sjoukje Smit, bekend als Maggie MacNeal is wat minder stellig, de zangeres voorziet dat Duncan Laurence in de top 5 zal eindigen. Smit heeft net als Waylon twee keer deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. We kennen haar als het vrouwelijke deel van het duo Mouth & MacNeal, van het nummer Ik zie een ster.

Ze werd derde in 1974. In 1980 stond ze in Den Haag met het liedje Amsterdam op de planken van het Songfestival. Smit eindigde toen als vijfde.

Minder succesvol was Marlayne Sahupala, twintig jaar geleden eindigde ze op de achtste positie met het nummer One Good Reason. 'Ik wil graag nog één keer terug naar het songfestival, dit keer niet als zangeres maar als songwriter', zegt de zangeres.

