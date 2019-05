OM eist 9 jaar cel voor doodsteken slager Farid

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 9 jaar cel tegen de 39-jarige man die de Haagse slager Farid zou hebben doodgestoken. De fatale steekpartij vond op 17 juli plaats in slagerij El Amal op het Hobbemaplein. De 39-jarige verdachte Izmarai M. werkte net als Farid in de slagerij.

Op de dag van het incident was Izmarai M. 's ochtends boos de winkel uitgelopen na een ruzie met de eigenaar. Toen M. later zijn salaris op kwam halen, ontstond er opnieuw ruzie in het kleine keukentje van de slagerij. Dat liep zo uit de hand dat M. Farid meerdere keren in zijn bovenlichaam stak.

De advocaat van M. denkt dat het slachtoffer en de eigenaar M. een lesje wilde leren. 'Ze waren van plan om hem in elkaar te slaan.' M. zegt dat hij stak uit zelfverdediging. Volgens de eigenaar van de slagerij was M. juist agressief. Omdat er geen camera's hangen in het keukentje van de slagerij, werd in december een reconstructie gedaan. Deskundigen zeggen dat M. volledig toerekeningsvatbaar is.

Vrouw hoogzwanger

Farid overleed kort na de steekpartij aan zijn verwondingen. Zijn vrouw was toen hoogzwanger. Inmiddels is zij bevallen van een meisje.

De rechter doet over twee weken uitspraak.