Westlandse (22) wint Europees kampioenschap voor jonge slagers

'We' hebben er een Europees kampioen bij. Ze heet Tessa Moerland, is 22, komt uit Honselersdijk en is geen schaatser of voetballer, maar slager. Afgelopen weekend won ze, samen met een teamgenoot uit Friesland, het Europees kampioenschap voor jonge slagers als landenteam. Individueel sleepte ze ook nog vier bekers binnen.

In de slagerij van Marco van der Hout in Poeldijk, waar Tessa werkt, is het vandaag nog steeds een beetje feest. Er worden bossen bloemen bezorgd, de winkel is versierd, en de vijf gouden bekers staan te pronken op de toonbank.

'Het was geweldig. Ze bleven ons maar op het podium roepen bij individuele onderdelen, dus toen gingen we rekenen en dachten we nu worden we ook Europees kampioen. We hebben zo gefeest daarna, ik ben nog steeds een beetje schor.'



Uitbenen

Het EK kent zes onderdelen, van het uitbenen van een runderschouder tot het opmaken van een barbecue-schotel, en een zelfbedacht verrassingsplateau. Het uitbenen is zwaar werk. 'En eigenlijk doen we dat hier niet meer, dat heb ik echt moeten oefenen. Ik heb wel zestig schouders uitgebeend. Je moet echt elke spier en elk botje en elk deel van het vlees kennen. Je moet het snel kunnen, en liefst ook nog met een glimlach,' zegt Moerland lachend.

Bij het uitbenen viel ze niet in de prijzen: 'Dat is toch meer iets van Duitsers en Oostenrijkers, die jongens zijn daar goed in. Wij zijn meer van het presenteren, mooie dingen maken. De jongens hebben wat minder met dat getrut. Daarvoor heb je een female touch nodig.' Dankzij die female touch hebben ze gewonnen.



Twee kampioenen in één zaak

Tessa Moerland besluit mee te doen op aandringen van haar baas, Marco van der Hout, die zelf zeven jaar geleden ook een paar prijzen in de wacht weet te slepen. 'Ik deed in 2012 mee en ben toen ook Europees kampioen geworden.' Van der Hout onderschrijft dat er een verschil in vleescultuur is tussen Nederland en andere landen. 'In Duitsland is het meer bratwurst, terwijl het bij ons meer gaat om mooie vleesproducten.'

Hij is apetrots op Tessa. 'Ik heb haar in het begin wel gecoacht, maar na de voorrondes is dat overgenomen door de echte coaches.'



Kritisch

'Die hebben me goed begeleid,' vertelt Moerland, 'ze hebben me geleerd kritisch te zijn op mezelf. En ja, ze staan elke keer op je vingers te kijken als je bezig bent, en als je iets verkeerd snijdt dan zeggen ze dat. Als je vier dezelfde stukjes vlees met garnering maakt moeten die ook exact hetzelfde zijn, elk blaadje moet hetzelfde liggen.'

Het Europees kampioenschap krijgt vanaf volgend jaar een andere vorm, weet Moerland. 'Omdat de verschillende landen toch op verschillende manieren met vlees omgaan, dus er is niemand die uitblinkt in alle onderdelen. Wij zijn dus, na 47 jaar, de laatste Europees kampioenen oude stijl. Twee meiden uit Nederland. Dat is toch mooi voor de jonge slagers.'

