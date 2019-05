Advocaat Hofbadverdachten: 'Badmeester begon met geweld'

De badmeester die vorige week woensdagavond werd mishandeld in het Hofbad in de Haagse wijk Ypenburg, deelde zelf de eerste klap uit. Dat zegt advocate Francoise Engels, zij staat drie van de vijf verdachten bij. 'Ze spetterden per ongeluk de badmeester nat. Vervolgens begint het geweld bij de badmeester. De badmeester zegt letterlijk: om mijn waarschuwing te verduidelijken klapte ik een van de jongens op zijn schouder, maar mijn cliënt zegt dat hij op zijn hoofd is gemept,' zegt de Haagse advocate.

Advocate Francoise Engels staat drie broers bij die woensdagavond na de vechtpartij in het zwembad werden opgepakt. In totaal moesten vijf verdachten mee met de politie. Ze zijn aangewezen door de badmeester. 'Ik sluit niet uit dat er nog meer mensen bij betrokken waren. Ze zaten met zoveel mensen in die tobbe,' zegt de advocate.

De manager van het zwembad vertelde eerder dat een groepje jongeren vervelend deed richting andere badgasten. Ze zouden mensen natspetteren. Toen de badmeester er wat van zei, kreeg hij volgens de manager flinke klappen. Volgens getuigen die Omroep West sprak, ging er een metalen kruk door de lucht en werd er getrapt en geslagen door een groep van twintig jongeren.



Camerabeelden slecht

'Het is altijd lastig bij openlijk geweld waar meerdere mensen bij betrokken zijn,' reageert Engels. 'De camerabeelden zijn slecht, je ziet alleen wat donkere schimmen. Sommige getuigen zeggen dat de badmeester verkeerd bezig was. Er zijn heel veel wisselende verklaringen. Of het ooit boven water komt hoe het gegaan is en wie wat deed, is altijd lastig. Terwijl je zou zeggen, er was een heel zwembad vol met mensen die het gezien hebben…'

De verdachten zijn inmiddels allemaal naar huis gestuurd in afwachting van het onderzoek. De jongste verdachte -14 jaar- werd vrijdag al vrijgelaten, de andere vier (18, 18, 19 en 22) mochten zondag naar huis. Terwijl het Openbaar Ministerie (OM) eerder nog van plan was om de vier maandag naar de rechter te sturen om te beslissen over hun voorarrest.



Verdachten willen aangifte doen

De drie verdachten die Francoise Engels bijstaat, willen aangifte doen van mishandeling en geweld tegen de badmeester. 'Ze hebben daar direct om gevraagd, meerdere malen zelfs, maar we wachten nog steeds op de politie.'

Het OM laat weten dat er uitgebreid en zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar de vechtpartij in het Hofbad. 'Daarbij wordt gekeken naar de rol van alle betrokkenen. Alle camerabeelden van het Hofbad worden opgevraagd en bekeken. Ook zal er een getuigenoproep uitgaan en zullen betrokkenen worden gehoord. Uiteraard hebben betrokkenen de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie', zegt een woordvoerder.