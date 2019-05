Haagse woonbootbewoners vrezen fietsbrug: 'Hij komt over ons dak'

Bewoners van een aantal woonboten aan de Bontekoekade in Den Haag vrezen de dupe te worden van de bouw van duizenden woningen rond station Hollands Spoor. Onderdeel van het plan is de aanleg van een fietsbrug. Deze zogenaamde velostrada komt mogelijk over hun woonboten te liggen en daar zijn de bewoners niet blij mee.

Pal naast de woonboten staat een woontoren van gepland van meer dan zestig verdiepingen. 'Dat gebouw zal veel licht wegnemen', zegt bewoner Willem Minderhout. 'Dat vinden we niet fijn. Maar het vervelendste is dat er een snelfietspad naar Hollands Spoor komt, een velostrada. Iedereen is natuurlijk voor fietspaden, maar deze brug gaat over de Trekvliet en over ons dak. Dat willen we niet.'

Volgens Minderhout erkent de gemeente dat het niet wenselijk is als de brug over de woonboten komt te liggen. 'Daarom heeft de gemeente voorgesteld om de woonboten op te schuiven', vertelt hij. 'Maar dan moet het monumentale voetgangersbruggetje dat naast onze woonboot ligt verdwijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn.'



Locatie nog niet definitief

Wethouder Robert van Asten (D66) denkt dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. 'Er ligt nog niets vast', zegt hij. 'De fietsbrug is nodig om ervoor te zorgen dat meer mensen de fiets nemen in plaats van de auto. Maar de locatie van de velostrada is nog niet definitief.'

Minderhout is er niet gerust op. 'De gemeente zegt dat ze niet van de boten af wil, maar in alle nieuwe plannen komen onze woonboten niet voor. Het is goed dat er ontwikkelingen in de stad zijn, zoals rond Hollands Spoor, maar het mag niet ten koste gaan van de bestaande stad.' Een commissie van de Haagse gemeenteraad praat woensdag over het plan.

