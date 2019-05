500.000 euro subsidie voor Leidse kinderen met sociale achterstand

Wethouder Damen over subsidie voor basisscholen in Leidse probleemwijken

Het college van burgemeester en wethouders in Leiden stelt een subsidie van ruim 500.000 euro beschikbaar voor een aantal basisscholen in de probleemwijken Leiden-Noord, Zuidwest, de Mors en de Slaaghwijk. Op die scholen zijn kinderen met een sociale achterstand, waardoor ze nauwelijks aan onderwijs toekomen.

Leiden maakt gebruik van een Preventief Interventie Team (PIT). Die moeten, in samenspraak met ouders, het gedrag van kinderen bijsturen. Dat is nodig, vindt wethouder jeugdzorg Marleen Damen (PvdA). 'Het gaat hier vaak nog om jonge kinderen die gedragsproblemen hebben. Ze zijn agressief, spijbelen veel of kunnen zich slecht concentreren. Hun thuissituatie is niet ideaal, dus we willen er vroeg bij zijn.'

De wethouder wijst erop dat die aanpak al met succes wordt gehanteerd in Amsterdam. 'Het geheim is heel goede coaches, die opgeleid worden door de Universiteit Leiden. Zij hebben een methode ontwikkeld om het gesprek met ouders aan te gaan. En het mooie van de Amsterdamse aanpak is dat er geen enkele ouder is die niet mee wilde werken. Dat snap ik wel, want ouders willen dat het goed gaat met hun kinderen. Daarom zijn ze altijd aanspreekbaar.'



8000 euro per kind

Leiden start op 1 juli een pilot met het PIT van twee jaar. Damen denkt in totaal zestig kinderen te kunnen bereiken, omgerekend kost het de gemeente ruim 8000 euro per kind. 'Een fors bedrag, maar volgens mij is dat het meer dan waard. Het is een heel goede investering om te voorkomen dat kinderen bijvoorbeeld jeugdhulp nodig hebben of, erger nog, in de gevangenis komen.'

