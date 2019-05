West Wekker: rechtszaak fatale steekpartij slagerij en Oostpoort Delft verlicht

Goedemorgen! De man die ervan wordt verdacht slager Farid in Den Haag te hebben doodgestoken, moet zich voor de rechter verantwoorden. En de Oostpoort in Delft staat voortaan niet meer in het donker.

Izmarai M. staat vanmiddag terecht in verband met de fatale steekpartij in slagerij El Amal, in juli vorig jaar op het Hobbemaplein in Den Haag. Bij de steekpartij kwam de 43-jarige slager Farid om het leven.

Vanaf vanavond wordt de Oostpoort in Delft verlicht. Het bekende icoon van de stad wordt met één druk op de knop door wethouder Bas Vollebregt en raadslid Martin Stoelinga in de spotlights gezet.

Het weer : Het wordt een bewolkte dag en er valt langdurig regen en motregen. Vanmiddag is de wind matig tot vrij krachtig. De temperatuur loopt op tot 14 of 15 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Het is vandaag Meidenvaardag bij de Koninklijke Marine. Defensie wil vrouwen laten zien dat het leven van een militair er wellicht anders uitziet dan ze in eerste instantie denken. Meer dan 200 meiden en dames stappen daarom aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt.

Gemeenten weigeren nog langer op te draaien voor de extra kosten die zij maken voor de toenemende vraag naar de jeugdhulp en psychische zorg voor kwetsbare burgers. In een open brief in het AD overweegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afstand te doen van de taken die de gemeenten van het Rijk hebben overgenomen.

Leerlingen op basisscholen in achterstandswijken kampen massaal met problemen. Zij lopen achter met taal en leren, hebben meer last van concentratieproblemen en de ouders kunnen hun kinderen vaak niet helpen. Ook hebben zij vaker te maken met een complexe thuissituatie. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau MWM2.

In deze tweede serie Stroom laat Jamaine zien wat Deltanatuur is, waarom die zo belangrijk is en wat er allemaal gaat veranderen in het gebied rondom het Haringvliet.

Het Haringvliet is een paradijs voor vogels, om te broeden, te eten en te rusten op hun trekroute. In natuurgebied Scheelhoek bij Stellendam kijkt Jamaine bij de bouw van een vogelobservatorium in de vorm van een reuze-ei. Ze wordt begeleid door Chris-Jan van der Heijden van Vogelbescherming Nederland. Bij de Ventjagersplaten gaan we met bioloog en vogelaar Camilla Dreef op zoek naar de lepelaar. En dat er onderzoek wordt gedaan naar al die vogels zien we tijdens een demonstratie vogelringen onder leiding van Marcel Schilwacht van Stichting Vogelringstation.

