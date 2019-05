Straat geschokt na moord op 'buurvrouw met de hondjes'

De vrouw werd dood gevonden in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Foto: Regio15

De bewoners van de Nicolaistraat in de Haagse wijk Duinoord zijn geschokt. Hun 'buurvrouw met de hondjes' is zaterdag vermoord in de Scheveningse Bosjes. De 56-jarige vrouw was altijd op pad met haar honden Lucy en Max, die ze in een fiets met twee mandjes vervoerde. 'Ja, die hondjes. Dat viel meteen op', zegt een bewoonster. 'Zo'n vriendelijke vrouw, ik moet even bijkomen van dit nieuws.'

De vrouw was van Japanse afkomst en woonde met haar partner aan de Nicolaistraat. Veel bewoners hebben wel gehoord dat er een vrouw is omgebracht in de Scheveningse Bosjes, maar weten niet dat het om hun buurvrouw gaat. 'Ik schrik hier enorm van', zegt een bovenbuurvrouw met tranen in haar ogen. Als ze de foto van het slachtoffer ziet, knikt ze. 'Ja dat is haar, de Aziatische vrouw met die hondjes.'

Hond Max, een zwarte labrador, was gehandicapt en liep met een looprekje. 'Dat was een beetje apart', vertelt een buurvrouw. 'Naast de sportschool hier om de hoek is een stukje gras en als ik 's ochtends ging sporten zag ik haar met die hond. Ze zei me in het Engels gedag. Haar man is wel Nederlands.'



Dood gevonden door voorbijgangers

'Als ik mijn kind naar de opvang bracht, vertrok zij ook om haar hondjes uit te laten. Verder ken ik haar niet goed', vertelt een andere buurvrouw. Volgens de politie fietste de vrouw iedere middag naar het Scheveningse Bos. Zaterdagmiddag deed ze dat voor het laatst. Ze werd rond 15.30 uur door voorbijgangers dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf.

Veel weten de buren niet over het slachtoffer. 'Er wonen hier veel expats, mensen die van vroeg tot laat werken. Er is weinig contact', zegt een bewoner. De overbuurman die goed bevriend was met de vermoorde vrouw en haar partner wil niets zeggen. 'Dat is op verzoek van haar partner. Hij heeft gevraagd om er niets over te zeggen.'



Een raadsel

Waarom de vrouw is vermoord, is voor veel bewoners een raadsel. 'Ik had niet het idee dat ze problemen had', zegt de buurvrouw. Een bewoner die zijn honden uitlaat denkt dat ze misschien vanwege haar gehandicapte hond is vermoord. 'Schandalig, hoe ze die hond van boom naar boom droeg. Je kan gek zijn op zo'n beest, maar op een gegeven moment is het over en sluiten. Misschien heeft iemand daar ruzie over gemaakt.'

Op Facebook schrijft een Japanse vriendin dat het slachtoffer eerder zou zijn gevolgd door een man tijdens het uitlaten van haar honden in de Scheveningse Bosjes. 'Als iemand iets heeft gezien of gehoord, maakt niet uit wat, ook al is het iets kleins, praat dan alsjeblieft met de politie', schrijft ze op een pagina voor Haagse expats.

