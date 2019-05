Twintig woningen ontruimd vanwege brand in supermarkt Wateringsestraat Den Haag

Het vuur in de supermarkt aan de Waterinmgsestraat in Den Haag brak rond 3.15 uur uit I Foto: Regio15

In de Wateringsestraat is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een supermarkt met bakkerij. Het vuur woedde in het bakkerijgedeelte aan de achterzijde van het pand.

Het vuur brak omstreeks 3.15 uur 's nachts uit. Omdat er woningen zijn gevestigd boven het winkelpand schaalde de brandweer op. Zo'n twintig woningen werden ontruimd.

'Vanwege de rook was het voor hen niet veilig om in de huizen te blijven', legde een woordvoerder van de veiligheidsregio uit. De bewoners van deze woningen werden tijdelijk opgevangen in een HTM bus.



Ventileren

Rond 04.15 uur was het vuur onder controle. De schade aan het winkelpand is fors. De brandweer gaat de woningen boven het winkelpand ventileren. De verwachting is dat de bewoners dan weer terug kunnen naar huis. Het vuur is volgens de brandweer ontstaan in een machine in de bakkerij.