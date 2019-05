Moederdagboeket duurder dit jaar: 'Maar voor een lieve moeder is het toch niet te veel?'

'Dit is de drukste week van het jaar in de bloemenhandel', vertelt de Westlandse bloemenhandelaar Dave van der Meer. 'Omdat het buiten zo koud is, is er weinig aanvoer en zijn de prijzen erg hoog. Voor onze handel is het vrij spannend, zeg maar.'

Hij heeft deze woensdag heel veel rozen ingekocht. 'De roos is van oudsher de bloem van de liefde', legt hij uit. 'Vooral rode rozen. Die hebben we dus heel veel, maar ook gerbera's en pioenrozen... Eigenlijk het hele assortiment.'



Zo'n 25 procent duurder

Niet alleen in Nederland wordt dit weekend Moederdag gevierd. Ook de rest van Europa vier deze zondag Moederdag. 'Alleen Engeland en Frankrijk hebben een 'eigen' moederdag', weet Van der Meer. 'En je moet niet vergeten dat Moederdag ook in bijvoorbeeld in Amerika gevierd wordt. De handel voor Amerika is maandag en dinsdag weggegaan. Dan heb je alles bij elkaar dus heel veel vraag. Als er dan weinig aanbod is, vanwege de kou, gaan de prijzen omhoog.'

Wie zijn of haar moeder wil verwennen met een bos bloemen moet er op rekenen dat je dit jaar gemiddeld 25 procent duurder uit bent dan vorig jaar. 'Aan een mooi boeket zul je tussen de 20 en 25 euro kwijt zijn', knikt Van der Meer. 'Maar voor een lieve moeder is dat toch niet te veel?'



Dankbare bloem

Wie twijfelt over wat voor soort bloemen de keus moet vallen, raadt pioenrozen aan. 'Dit is een seizoensbloem die het ieder jaar goed doet. Dit is gewoon een hele leuke bloem, vaak met een roze kleur, en die bloeit mooi uit. Ik denk dat je met pioenrozen wel kan thuiskomen. Het is ook een dankbare bloem. Die bloeit altijd open, daar heb je echt wat aan.'

