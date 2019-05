'Als de zaak van je buurman in de fik staat, schrik je wel even'

De bewoners van twintig woningen boven een supermarkt aan de Wateringsestraat in Den Haag werden in de nacht van dinsdag op woensdag uit hun huis gehaald omdat brand was uitgebroken in de winkel. Ook de eigenaar van het café naast de supermarkt werd ruw uit zijn slaap gehaald. 'Het was wel heftig.'

'Om 3.00 uur kwam ik aanlopen', vertelt de buurman. 'Toen zag ik al die mensen, die uit hun huis waren gehaald, buiten. Er was aardig veel brandweer en politie, dat was wel heftig.' De bewoners werden opgevangen in een bus. Burgemeester Pauline Krikke kwam naar de Wateringsestraat om hen daar een hart onder de riem te steken.

'Als je wakker wordt gebeld en de zaak van je buurman staat in de fik, dan schrik je wel even', vertelt de buurman. 'Maar toen ik aankwam, was de brand al onder controle. Al was er nog wel veel rook.' Het lijkt erop dat de brand uitbrak in een oven in de supermarkt.



Verfrissen

In de loop van de ochtend konden de meeste bewoners terug naar hun huis, maar het naastgelegen café is nog wel dicht. Daar hangt een sterke brandlucht. 'Een bedrijf gaat de binnenkant met sprays verfrissen', vertelt de eigenaar. 'Daarna kan ik weer open.'

LEES OOK: Twintig woningen ontruimd vanwege brand in supermarkt Wateringsestraat Den Haag