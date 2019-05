'Haagse Rembrandt' is terecht: 'Het doek schijnt toch verkocht te zijn'

Ze zat een tijd lang met de handen in het haar. Maria Lewanski, de weduwe van Richard van der Spek, zocht 'Anatomisch Appèl II'. Dat is een schilderij dat haar man - die in 2014 overleed - maakte in 1986. Ze kon het niet meer traceren. Maar ze heeft goed nieuws gekregen.

De nabestaanden van de Haagse schilder wilden het doek, dat is geïnspireerd op Rembrandts 'Anatomische Les', aanbieden voor een tentoonstelling in het kader van het Rembrandtjaar. Lewanski wist alleen dat het stuk ooit was uitgeleend. Daarop besloot ze een oproep te doen bij Omroep West en andere media.

En dat had succes. De eigenaar van het doek meldde zich toen die las over de zoektocht van Lewanski naar 'Anatomisch Appèl II'. 'Het schijnt toch verkocht te zijn geweest, in 2005', laat Lewanski weten. 'Richard heeft daar geen aantekening van gemaakt in zijn logboek. Wij zijn heel blij, want nu weten we waar het schilderij is en mogen wij het laten fotograferen voor de catalogus van Richards werk die de Stichting te zijner tijd wil uitgeven.'



Hoerenmadam

Op het verloren gewaande doek staan prostituées, die kijken hoe een hoerenmadam een overleden man van zijn mannelijkheid ontdoet. De voorstelling is een parodie op 'De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp' van Rembrandt van Rijn.

Van der Spek (1946-2014) - die cum laude afstudeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag - werd bekend door dit soort schilderijen van alledaagse taferelen met een parodiërende ondertoon.