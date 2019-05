Omstreden azc in Rijswijk blijft toch open

In februari bleek dat het aantal incidenten in en rondom het asielzoekerscentrum fors was toegenomen. Uit een naar Omroep West gelekt politiedossier werd onder meer duidelijk dat er sprake was van bedreigingen en zelfverwondingen.

Naar aanleiding van deze incidenten heeft de gemeente samen met het COA maatregelen genomen, zo werden 16 overlastgevende bewoners het land uit gezet of opgesloten voor andere vergrijpen. Toch heeft de gemeente onderzocht of het contract over het azc nog wel moest worden verlengd tot 2021, zoals aanvankelijk het plan was.



Geen ernstige incidenten

Nu heeft het college alsnog besloten het azc open te houden. Volgens de gemeente zijn er na de maatregelen geen ernstige incidenten meer geweest. Toch lijkt het een slag om de arm te houden: ‘Voor het college staat de veiligheid van de bewoners van het azc en de omgeving voorop. Het college is zich ervan bewust dat er geen garanties kunnen worden gegeven op dit punt.'