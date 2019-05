Ook één klap is mishandeling: 'Je hebt je vrouw niet te slaan'

Ze hadden zo'n gezellig weekend achter de rug, een van de kinderen was jarig. Dat gezellige weekend eindigde bij een benzinestation in Katwijk. Daar zou Kofi namelijk zijn vrouw mishandeld hebben. Afgelopen week moest hij zich verantwoorden bij de politierechter.

'Kunt u zich dat nog herinneren?', wil de rechter weten. Ja, antwoordt Kofi. Gelijk daarna komt er een lange uitleg. In gebroken Nederlands legt Kofi uit wat er volgens hem gebeurd is. 'Geslagen zou ik het niet noemen, we hadden ruzie.'

Kofi legt uit dat er een woordenwisseling ontstond en dat zijn vrouw naar huis wilde lopen. 'Ze was woedend op mij.' Maar Kofi wilde niet dat. Ze hadden beiden gedronken en hij wilde niet dat zijn vrouw twintig minuten zou gaan lopen en dus probeerde hij haar weer in de auto te krijgen, is zijn verhaal.



'Rake klappen'

Maar getuigen zien wat anders. Die zien Kofi meerdere 'rake klappen' uitdelen. Ook de camera's bij het benzinestation nemen een deel van de ruzie op, maar op de beelden is maar een klap te zien, althans iets dat lijkt op een klap.

Volgens Kofi was het meer een duw. De rechter wil dan graag weten hoe het kan dat de vrouw op de grond viel. 'Dat komt door haar schoenen', weet Kofi. Zijn vrouw is meegekomen naar de zitting en zit achter in de zaal.



'We zijn in vrede'

Het gaat weer goed tussen Kofi en zijn vrouw, zweert hij. 'We zijn in vrede'. Zijn advocaat legt uit dat het echt iets eenmaligs was: 'Hij noemt het een incident, het is ook een incident.' Kofi benadrukt nog maar eens dat hij vindt dat hij echt geen straf verdient.

Voor de officier van justitie is het een lastige zaak. Uit de camerabeelden is niet duidelijk of Kofi nou werkelijk geslagen heeft, zegt de officier. 'Het is een kwestie van interpretatie', zegt ze. Toch vindt ze het niet overtuigend genoeg en eist dan ook geen straf.



'Een duidelijk signaal'

De rechter denkt daar anders over. Hij vindt weldegelijk dat bewezen is dat Kofi zeker één keer geslagen heeft. 'En dat is mishandeling', oordeelt hij. Hij vindt niet dat dat onbestraft mag blijven en legt Kofi een boete van 500 euro op. 'Het signaal moet duidelijk zijn: je hebt je vrouw niet te slaan.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

