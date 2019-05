Wielerliefhebbers opgelet: de BinckBank Tour komt naar Den Haag

De BinckBank Tour doet deze zomer Den Haag aan. Op zaterdag 17 augustus wordt in Den Haag een individuele tijdrit gereden over een afstand van bijna negen kilometer. Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is in zijn nopjes. 'Het past bij onze ambitie om Den Haag wielerstad te maken en het is een opmaat naar een nog grotere koers'.

De wielerronde is naast de Amstel Gold Race de enige officiële UCI World Tour wedstrijd in Nederland en de enige rit die meerdere dagen duurt. Het zevendaagse wielerevenement doorkruist Nederland en België en is volgens de organisatie bij uitstek geschikt voor renners die traditioneel sterk zijn in de voorjaarsklassiekers. Bekende internationale wielrenners als Peter Sagan, Philippe Gilbert en Mark Cavendish deden eerder mee met de ronde. In 2016 en 2017 werd het evenement gewonnen door Nederlanders Niki Terpstra en Tom Dumoulin.

De tijdrit in Den Haag start op zaterdag 17 augustus op de Bezuidenhoutseweg en de finish is op het Malieveld. Volgens koersdirecteur Rob Discart is het een ideaal parcours voor specialisten. 'Het parcours is zo vlak als een spiegel', zegt hij. Niet erg technisch omdat er veel lange rechte stukken zijn en er bochten in zitten die gemakkelijk te nemen zijn. Het is een voorbeeld van hoe een tijdrit voor specialisten er uit kan zien.'



Beslissing

Bovendien wordt de tijdrit gereden op de voorlaatste dag van de koers. Discart: 'In Den Haag wordt dus de individuele tijdrit beslist die ongetwijfeld gaat meespelen in het algemeen klassement.'

Tot nu toe heeft er één renner bevestigd dat hij meerijdt. Discart: 'Dat is de nieuwe werelduurrecordhouder Victor Campenaerts uit België. Ook zal Team Roompot aantreden met Lars Boom.'



Michael Boogerd

Een andere renner die mee zal doen is voormalig profwielrenner Michael Boogerd. Hij treedt niet aan in de professionele koers maar in de teamtijdrit voor amateurs. 'Dan komt mijn droom uit dat ik eindelijk een koers kan rijden in Den Haag, de stad waar ik ben opgegroeid', zegt hij lachend. 'De trainingskilometers die ik als kind maakte liggen hier in Den Haag, in de stad en de duinen. Maar als prof heb ik nooit een ronde in Den Haag gereden en dat heb ik eeuwig jammer gevonden.'

Wethouder De Mos ontvangt de BinckBank Tour met open armen. 'We zetten met deze koers Den Haag op de kaart als wielerstad', zegt hij. 'Wielrennen is een populaire sport die veel mensen trekt. En evenementen zoals de BinckBank Tour zijn goed voor onze stad en de lokale economie omdat daar veel publiek op afkomt. Bovendien willen wij sportstad aan zee zijn en dit soort evenementen draagt daaraan bij.'



Grotere rondes

De Mos wil in de toekomst nog grotere wielerrondes naar Den Haag halen maar daarvoor moet de stad soms diep in de buidel tasten. De Mos: 'De BinckBank Tour hebben we voor een relatief klein bedrag van 95.000 euro naar onze stad kunnen halen. Voor grotere rondes lopen de kosten op en moeten we misschien een peloton met het bedrijfsleven beginnen om voldoende geld bij elkaar te krijgen.'

De Mos droomt ervan om de Grand Départ van de Tour de France naar Den Haag te halen. 'Dat zou mooi zijn. Rotterdam heeft zich kandidaat gesteld voor 2023, 2024 of 2025 en wij zijn nu aan het onderzoeken of we wellicht samen op kunnen trekken om de kosten te delen.'



Eerder in Leidschendam-Voorburg

Het is niet voor het eerst dat de BinckBank Tour de regio aandoet. In 2017 werd een etappe verreden in Leidschendam-Voorburg.