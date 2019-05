Trotse Zoetermeerse lanceert glossy over eigen stad: 'Het is hier zo mooi'

Wellicht associeer je de op twee na grootste stad van Zuid-Holland niet meteen met glamour, maar dat is verleden tijd als het aan Munster ligt. Een nieuw blad lanceren in deze tijden, dat roept vragen op. Daarom belden wij even met de Zoetermeerse.



Waarom dit tijdschrift?

'Om te laten zien hoe mooi Zoetermeer is. Ik heb het gevoel dat je met een glossy waarde geeft aan een stad. Heel veel andere steden hebben al een lokaal tijdschrift voor consumenten, maar in Zoetermeer bestond dat nog niet. We hebben hier veel mooie dingen en er zijn veel mooie verhalen te vertellen. Daarom deze glossy.'



Aha, dus u bent uitgever?

'Ik geef het tijdschrift wel uit, maar ik ben van huis uit geen uitgever. Ik bestel dit gewoon bij de drukker. Maar ik ben wel fotograaf en heb veel in de kleding gewerkt. Ik heb al eerder meegewerkt aan magazines van een bedrijf waar ik voor werkte. Ook heb ik vroeger een verenigingsblad gemaakt.'



Bent u een echte Zoetermeerse?

'Ik heb mijn eerste stappen wel in Zoetermeer gezet. Op een gegeven moment ben ik weggegaan, maar sinds 2013 woon ik hier weer. Het is allemaal mooi geregeld in deze stad. Er zijn mooie parken, het is een stad maar het is ook weer heel dorps en heel veel mensen kennen elkaar. Het geeft je gewoon een goed gevoel om in Zoetermeer te zijn en het ligt heel centraal in de Randstad, je bent snel in de grote stad.'



U bent wel heel erg enthousiast, het klinkt bijna als een evangelie. U bent oprecht trots op uw stad?

'Jazeker. En ik geloof ook echt in TRNDZ. Ik denk dat Zoetermeeders er nog meer van willen zien, net als ondernemers. Ik denk dat die willen sponsoren of meedoen. Het blad moet drie keer per jaar gaan verschijnen, is mijn plan.'



Toch lijkt het wel een beetje tegen de stroom in zwemmen, in deze tijden van internet. Een tijdschrift uitgeven, op duur papier en dan ook nog gratis...

'We willen niet meer de hele dag achter ons schermpje zitten. De bedoeling is dat je het tijdschrift ergens ophaalt en dan daar ook een praatje maakt met iemand. En dat je dan de verhalen leest en het tijdschrift weer doorgeeft, of bewaart. Je moet het koesteren. Weggooien is geen optie.'



Wie betaalt dat eigenlijk allemaal?

'Een paar sponsors en adverteerders. Maar het meeste heb ik zelf geïnvesteerd. Ik heb ook veel zelf gedaan, hoor. Teksten geschreven, foto's gemaakt, lay-out gedaan. En ik breng de tijdschriften ook nog zelf rond bij de afhaallocaties.'



Loopt u geen groot risico?

'Ach, dat is ondernemen. Ik werk zelfs al weer aan de volgende editie, die moet eind augustus uitkomen. Dan gaan de scholen weer open en komen wij met een nieuwe editie.'



Hoe zijn de reacties tot nu toe?

'Vooral goed. Ik heb veel positieve reacties gekregen. Mensen vinden het echt een heel goed blad voor Zoetermeer. Het heeft ook veel verschillende thema's. Kinderen en tieners kunnen er lekker doorheen bladeren, maar we hebben ook veteranen aan het woord. Van jong tot oud vindt iets om erin te lezen. We hebben in Zoetermeer bijvoorbeeld veel festivals, daaraan besteden we ook uitgebreid aandacht.'