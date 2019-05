Weer staking bij NS en HTM aangekondigd

Een woordvoerder van de FNV zegt tegen Omroep West dat alle vakbonden zich bij de staking hebben aangesloten. De kans is dan ook groot dat er die dag bij de HTM en de NS 'helemaal niks rijdt', zegt hij. De staking duurt de hele dag.

'We doen het niet omdat we het leuk vinden om reizigers te pesten', zegt een woordvoerder van de FNV tegen Omroep West. 'We willen vooral aan het kabinet een duidelijk signaal geven dat ze nu toch echt goede pensioenafspraken moeten maken. Het is nu even doorbijten op die ene dag dat je misschien te laat op je werk bent of op een andere manier van A naar B moet komen. Maar daarmee vermijden we dat we straks allemaal drie of vijf jaar langer moeten doorwerken.'





HTM niet blij

De HTM zegt voor de vorige werkonderbreking nog begrip te hebben, gezien het thema, maar ondersteunt een hele dag staken niet vanwege de grote negatieve gevolgen voor de reizigers, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Half maart werd er ook al gestaakt bij de HTM, toen ging het om een werkonderbreking van 66 minuten aan het begin van de dienstregeling. Ook bij de NS werd die dag het werk tijdelijk neergelegd, waardoor de ochtendspits flink ontregeld raakte.

Behalve in het openbaar vervoer wordt er ook opgeroepen bij de nieuwe actie van 28 mei te staken in andere sectoren, zoals de metaal en de bouw.