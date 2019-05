Winkelcentrum Kijkduin tijdelijk omgetoverd tot grafittimuseum

Het winkelcentrum van Kijkduin gaat in oktober tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Tot het zover is hebben kunstenaars er vrij spel. Nu al worden de muren versierd met grafitti en de leegstaande winkels in bezit genomen door studio's of galeries. Komende zondag is de officiële opening van Street Art City.

De kunstenaars hebben van eigenaar FRED Developers carte blanche gekregen om alles op te fleuren met kleurrijke grafitti, natuurlijk met uitzondering van de winkels die nog in gebruik zijn. 'Voor de rest alles: de daken, de vloeren, de ramen, alles wat leegstaat mag ondergeverfd worden,' zegt Ringo Mollinger van The Hague Street Art.

'Het plan is dat er hier eind september geen plekje meer wit is,' vertelt de bedenker van Street Art City, Miranda Lantink. 'Het is eigenlijk een tijdelijk lopend street art museum.' Tijdelijk, want in oktober zal de kunst, samen met het winkelcentrum, met de grond gelijk worden gemaakt.



Boodschap

Het initiatief heeft ook een boodschap, namelijk: voorkom plasticvervuiling. 'De bedoeling is om alle mensen die in de zomer naar het strand gaan bewust te maken van het vuil dat ze achterlaten,' aldus Lantink. Deze boodschap zal in ieder geval in het werk van Ringo Mollinger terugkomen.