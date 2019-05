Mazraoui sneuvelt met Ajax in halve finale Champions League

Ajax-speler Noussair Mazraoui zag zijn droom om de Champions League-finale te bereiken woensdagavond uiteenspatten. In de Johan Cruijff Arena verloor zijn Amsterdamse club met 3-2 van Tottenham Hotspur. De 21-jarige Alphenaar had een basisplaats bij de Amsterdammers, die vorige week in Londen het eerste duel hadden gewonnen (0-1). Op zaterdag 1 juni gaat de finale in Madrid tussen Tottenham en Liverpool.

Al na vier minuten spelen opende Matthijs de Ligt de score. De aanvoerder van Ajax kopte snoeihard raak uit een hoekschop van Lasse Schöne. Vlak daarna ontsnapte de formatie van trainer Erik ten Hag, toen Son Heung-min een lage schuiver tegen de paal produceerde. Tien minuten voor de rust werd het zelfs 0-2 via Hakim Ziyech, die op aangeven van Dusan Tadic raak schoot.

Waar de wedstrijd gespeeld leek, kwam Tottenham in de tweede helft sterk terug. Lucas Moura bracht de Londenaren langszij door tweemaal te scoren tussen de 54ste en 59ste minuut. Even later liet Ziyech een opgelegde kans liggen om er 3-2 van te maken, waarna hij ook nog de paal trof. Het werd in de slotfase nog spannend, maar pas in de 96ste minuut werd Moura de matchwinnaar.

Ajax maakte dit Champions League-seizoen indruk door in de kwartfinale Juventus te kloppen en een ronde daarvoor af te rekenen met Real Madrid. Mazraoui speelde daarbij een belangrijke rol met zijn doelpunten in de poulefase tegen Bayern München en Benfica. In de heenwedstrijd tegen Tottenham was de Marokkaans international net hersteld van een blessure, waardoor hij op de bank begon.

23 jaar geleden stond Ajax voor het laatst in de finale van het 'miljoenenbal'. Destijds verloren de Amsterdammers, met huidig algemeen directeur Edwin van der Sar uit Voorhout als doelman, na strafschoppen van Juventus. Een jaar eerder won Ajax wél de Champions League door in de finale AC Milan met 1-0 te verslaan.

LEES OOK: Noussair Mazraoui legt met Ajax beslag op KNVB Beker