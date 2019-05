West Wekker: Prins Harry komt naar Den Haag

Wat kun je vandaag verwachten?



Maandag werd de Britse prins Harry vader van een zoon, Archie. Vandaag reist hij naar Den Haag vanwege de officiële lancering van de Invictus Games. De prins heeft dan ook een persoonlijke band met het evenement: hij is bedenker er beschermheer van het internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De Invictus Games worden volgend jaar van 9 tot 16 mei in Den Haag gehouden.

Zenuwen, zweten, blokken; vandaag begint de examenperiode. Scholieren in de hoogste klassen van de middelbare school moeten weer aan de bak. Vandaag staan onder meer biologie voor het vmbo, wiskunde A en B voor de havo en scheikunde voor het vwo op het programma.

Het weer : vandaag is het half tot zwaar bewolkt met in de middag plaatselijk een bui en een kleine kans op onweer. Bij een Z-ZW wind van 2-4 Bft wordt het dan 13°.

Beeld: MeteoGroup

En dit moet je ook nog weten:



Nederland behoort tot de EU-landen met relatief de hoogste zorguitgaven. Dat blijkt donderdag, schrijft De Telegraaf, uit CBS-cijfers, die uitkomen op de Dag van Europa. In Nederland ging 10,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2016 naar de gezondheidszorg, terwijl het EU-gemiddelde op 9,9 procent lag. Alleen in Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken was dit aandeel hoger.

Geen enkel Europees land is zo ver verwijderd van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als Nederland. Die conclusie trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en de andere EU-lidstaten. In 2017 kwam slechts 6,6 procent van alle in Nederland opgewekte energie uit hernieuwbare bron. Alleen Luxemburg (6,4 procent hernieuwbaar) leunt nog iets meer op fossiele brandstoffen.

Tottenham Hotspur heeft ten koste van Ajax de finale van de Champions League bereikt. Een voorsprong van 2-0 werd in de tweede helft binnen enkele minuten teruggebracht tot 2-2. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Tottenham de winnende goal waardoor de eindstand 2-3 werd. De wedstrijd in Londen was door Ajax nog met 1-0 gewonnen.

In acht afleveringen duikt presentator Manuel Venderbos in het leven van mensen met een beperking die ook heel veel mogelijkheden hebben. 'Na een paar minuten ben je iemands beperking al vergeten. Deze mensen zijn heel gewoon. En zeg nou eerlijk: wie is nou eigenlijk normaal?', zegt Manuel.

De hoofdrolspeler van deze week is Annika. Annika heeft een verstandelijke beperking en woont en werkt op Manege de Hoekse Gang. Samen met achttien collega's verzorgt Annika de paarden en doet ze het onderhoud van de stallen. Paarden betekenen echt alles voor haar. Verder neemt Manuel een kijkje op de Elsenhoeve in Lekkerkerk waar tien mensen met een beperking wonen en werken. En natuurlijk kijken we hoe het is met de lunchroom in Leiden, een week voor de opening.

