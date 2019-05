OM eist vijf jaar tegen man die met 100.000 XTC-pillen door Voorburg racete

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag vijf jaar cel geëist tegen de bestuurder van een busje vol XTC-pillen die in november in Voorburg met hoge snelheid op een politieauto afreed. De bestuurder van de politieauto kon een botsing voorkomen door uit te wijken. Het busje werd later bij het station teruggevonden.

Op donderdag 22 november 2018 wilde de politie in Voorburg een Mercedes-busje aanhouden omdat het gesignaleerd stond. In plaats van te stoppen, trapte de 36-jarige bestuurder uit Zeist op het gaspedaal. Uiteindelijk vond de politie het busje geparkeerd bij het station en bleken er meer dan 100.000 XTC-pillen in te zitten.

Het busje bleek een leasebus te zijn waarvan de Zeistenaar de rekening al enige tijd niet betaald had. Omdat de eigenaar de man niet kon vinden, deed hij aangifte waardoor het voertuig in de systemen van de politie terecht kwam. Daardoor ging er een vlaggetje omhoog toen de bus over de A12 richting Den Haag reed waarop de politie besloot de bus aan te houden en bij Voorburg van de snelweg te leiden. In eerste instantie volgde de bus braaf richting een stopplek in Voorburg. Op het laatste moment koos hij echter het hazenpad.



116 km/uur door de bebouwde kom

De politie zette de achtervolging in, waarbij er binnen de bebouwde kom snelheden tot 116 km/uur werden gehaald. Het busje stuiterde met hoge snelheid over drempels heen. Op de Parkweg wierp een agent een blokkade op door zijn dienstauto dwars op de weg te plaatsen. De Zeistenaar minderde echter geen vaart. De agent kon net op tijd wegrijden. Een andere automobilist, een agent die geen dienst had, moest zijn stuur omgooien en de stoep oprijden om de bus te ontwijken.

Uiteindelijk werd de verdachte op het station van Voorburg aangehouden. In de buurt vond de politie het busje met daarin de pillen. De verdachte zegt schulden in de onderwereld te hebben. Hij zou door 'een grote jongen' gedwongen zijn de rit te maken. Wat hij precies vervoerde, wist hij naar eigen zeggen niet. Wel dat het om een illegale vracht ging.



700 pillen bij verdachte thuis

Dat de verdachte niets van de pillen in zijn busje wist acht het OM onwaarschijnlijk, vooral omdat de politie bij een huiszoeking bij de verdachte thuis 700 XTC-pillen vond. De verdachte verklaarde ook dat hij gedurende de hele achtervolging '100 procent controle' had over het busje en dat er dus geen gevaar was voor Voorburgers.

Het OM rekent de verdachte niet alleen de verduistering van de bus en het bezit van een grote hoeveelheid drugs aan, maar ook dat hij de verkeersveiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht. De twee bijna-aanrijdingen legt het OM dan ook ten laste als poging tot doodslag. Dat leidt tot een eis van een gevangenisstraf van vijf jaar. Tegen zijn bijrijder eiste het OM twee jaar. De uitspraak is over twee weken.