Politie zoekt Hagenaar voor moorden Scheveningse Bosjes en Limburg

In de Scheveningse Bosjes in Den Haag werd een 56-jarige vrouw dood gevonden. Foto: Regio15

De politie is dringend op zoek naar een 27-jarige man uit Den Haag. Hij wordt er onder meer van verdacht afgelopen weekend een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes te hebben gedood. Ook denken politie en het Openbaar Ministerie (OM) dat de Hagenaar twee mensen om het leven heeft gebracht in Heerlen.

UPDATE: Verdachte van moorden Den Haag en Limburg gearresteerd

Het slachtoffer dat afgelopen zaterdag in de Scheveningse Bosjes in Den Haag werd gevonden, was een 56-jarige vrouw. Ze vertrok die middag vanuit haar huis in de Haagse Nicolaistraat. Ongeveer een uur later werd haar lichaam door voorbijgangers gevonden naast haar bakfiets.

Op de Brunssummerheide bij Heerlen werden dinsdag een 68-jarige man en een vrouw van 63 gedood. Hun lichamen werden op twee verschillende plekken van elkaar gevonden. Net als het Haagse slachtoffer, waren ook deze man en vrouw in het gezelschap van een hond.



Gesteldheid

Mensen die weten waar de man is krijgen het advies om hem niet zelf benaderen. 'Mede in verband met zijn mogelijke labiele geestelijke gesteldheid', zegt de politie. De gezochte verdachte komt uit Den Haag, maar hij verblijft ook vaak in Limburg. Of hij de slachtoffers kende, is niet bekendgemaakt. De politie heeft foto's van de man verspreid.

LEES OOK: