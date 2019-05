Verdachte van moorden Den Haag en Brunssummerheide gearresteerd

In de Scheveningse Bosjes in Den Haag werd een 56-jarige vrouw dood gevonden. Foto: Regio15

De 27-jarige Thijs H. uit Den Haag, die wordt verdacht van de moord in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en op de Brunssummerheide bij Heerlen, is aangehouden. De man is rond woensdag 22.30 uur opgepakt in Zuid-Limburg, meldt de politie. 'We hebben hem op de openbare weg opgepakt,' zegt een woordvoerder.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) maakten woensdagavond de identiteit van de man uit Den Haag bekend, door foto's en zijn naam te verspreiden. 'Dat is iets wat we niet vaak doen,' zegt de politie. 'Daarna is het snel gegaan.' Binnen een paar uur kon de man worden gearresteerd.

Het slachtoffer dat afgelopen zaterdag in de Scheveningse Bosjes in Den Haag werd gevonden, was een 56-jarige vrouw. Ze vertrok die middag vanuit haar huis in de Haagse Nicolaistraat. Ongeveer een uur later werd haar lichaam gevonden door voorbijgangers, naast haar fiets en haar gehandicapte hond.



Limburg

Op de Brunssummerheide bij Heerlen werden dinsdag een 68-jarige man en een vrouw van 63 gedood. Hun lichamen werden op twee verschillende plekken van elkaar gevonden. Net als het Haagse slachtoffer, waren ook deze man en vrouw in het gezelschap van een hond.

In de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht was dinsdagavond aandacht voor de zaken in Den Haag en Limburg. Dat leverde in totaal tientallen tips op van kijkers. 'Het lijkt erop dat die hebben geholpen,' zegt de politie.

