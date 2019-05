Eindexamens begonnen: 'Vertrouwen geven is belangrijk, maar chillen ook!'

Na weken blokken beginnen duizenden middelbare scholieren aan het eindexamen. Om 9.00 uur vrijdagochtend trapten de havisten en vwo'ers af met Grieks en filosofie. 'Deze periode is heel erg spannend, zowel voor alle leerlingen als voor alle collega's', zegt directeur Remco Stehmann van de Hofstad Mavo Havo in Den Haag.

'Als directeur van een school wil je zo goed mogelijk zo'n examenperiode doorkomen. Je wil dat alle leerlingen het examen halen, want daar hebben ze allemaal keihard voor gewerkt. Maar tegelijkertijd weet je dat dit bijna onmogelijk is.'

De school heeft de leerlingen zo goed mogelijk op deze periode voorbereid. 'Door hen eigenlijk vanaf het begin van het jaar duidelijk te maken dat een eindexamenjaar kort is en hen ervan te doordringen dat elke week telt. Dat ze elke week honderd procent (moeten) geven om zich voor te bereiden op het examen. Dat probeer je in het koppie van de leerlingen te krijgen. Dit lukt gelukkig bij heel veel leerlingen.'

'Zorg dat je er bent'





Maar sommigen worden wat later wakker. Dan zie je dat het door de resultaten spannend wordt en dan ga je proberen te 'duwen'. Door ouders erbij te betrekken, met de leerlingen te praten... De mentor heeft daarin een belangrijke rol, door zo'n leerling door het hele jaar te begeleiden', zegt de directeur.

Mark Vuijk is docent natuurkunde en scheikunde en hij is door de school aangesteld als 'examensecretaris'. Aan hem de taak om de examenperiode goed te laten verlopen. 'Met name zo goed mogelijk voor de leerlingen. Zij hoeven niet tegen problemen aan te lopen. Het enige waaraan zij moeten denken is: hoe ga ik mijn eindexamen halen. Wij nemen alle randzaken op ons.'



'Ontspanning is ook belangrijk!'

Ook voor de ouders van de leerlingen is deze periode spannend. Moeten ze actief betrokken zijn bij hun zoon of dochter of is het beter om hen de ruimte te geven? 'Het is een mix', meent directeur Stehmann. Hij baseert zich hierbij op zijn ervaringen met het begeleiden van zijn zoon. 'Zorg dat je er bent, voor de mentale ondersteuning', benadrukt Stehmann.

Maar zorg ook voor ontspanning. 'Laat de leerling even met rust op het moment dat je denkt dat die dit nodig heeft. Lekker laten sporten, misschien toch even met vrienden laten chillen...Dat soort dingen zijn ook belangrijk, dat leerlingen niet de hele week gespannen zijn voor hun examens. Ontspanning is ook heel belangrijk.'



Zenuwen

Vuijk kon de afgelopen weken zien dat leerlingen zenuwachtig werden naarmate de examens dichterbij kwamen. 'Zeker bij leerlingen die er niet supergoed voor staan. Maar eigenlijk is het voor hen allemaal wel spannend. Ze zijn tenslotte bezig met de afsluiting van een periode van een jaar of vier. Dan moet alles bij elkaar komen. Hoe goed je je ook voorbereidt, er zit altijd een klein beetje spanning in. Ga ik het wel halen, ben ik wel goed genoeg, hoe zijn de vragen, is de eerste vraag er een die ik goed kan beantwoorden... Dat zijn allemaal vragen die door hun hoofd spelen.'

Bij het voorbereiden op het examen werkt de Hofstad Mavo Havo veel met coaches. 'Die praten veel met de leerlingen, proberen hen bij te sturen, maar hen ook vertrouwen te geven', vertelt Vuijk. 'Ze wijzen de leerlingen erop dat ze al vier jaar bezig zijn, dus een behoorlijke bagage hebben om er voor te zorgen dat ze hun examen halen. Het vertrouwen dat wij hen moeten geven, is een heel belangrijke taak in de loop van dit jaar.'