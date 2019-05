Leidse medestudenten over verdachte moord Scheveningse Bosjes: 'Hij leek heel normaal'

De oud-studenten deden vier jaar geleden tegelijkertijd met Thijs H. een bestuursjaar op de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Woensdagavond laat reageerden ze geschokt op het nieuws. 'Opeens begonnen mensen te appen: zat hij niet tegelijkertijd met jullie op onze faculteit?'



Moorden

H. wordt verdacht van drie moorden. Het eerste slachtoffer werd zaterdag in de Scheveningse Bosjes in Den Haag gevonden: een 56-jarige vrouw. Ze was die middag vanuit haar huis aan de Haagse Nicolaistraat vertrokken en haar lichaam werd ongeveer een uur later door voorbijgangers gevonden naast haar bakfiets.

Op de Brunssummerheide bij Heerlen werden dinsdag een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw gedood. Hun lichamen werden op twee verschillende plekken gevonden. Net als het Haagse slachtoffer, waren ook deze man en vrouw in het gezelschap van een hond.



Universiteit

De 27-jarige Hagenaar deed volgens Unity.nu een studie culturele antropologie aan de Universiteit in Leiden. In 2014/2015 deed hij een bestuursjaar. Later is hij nog in Delft gaan studeren. De twee oud-studenten, die niet met hun naam in de media willen, reageren vol ongeloof. 'Ongelofelijk. Bizar dat iemand, waar je een jaar lang bijna een kantoor hebt gedeeld, moordverdachte is.'

De studenten deden dan wel niet dezelfde studie, maar zaten wel op dezelfde faculteit. In de omgang was H. volgens hen zachtaardig. 'Tijdens borrels en in de omgang was het echt een vriendelijk persoon. Wel een beetje een muurbloempje.'



'Nooit dacht je: wat een gekke jongen'

'Hij leek heel normaal. Nooit iets waarvan je dacht, 'wat een gekke jongen'. Als ik nu zou horen dat dit mijn bestuursgenoot is geweest, zou dat zó erg zijn en zou ik het bijna niet geloven. Daar heb je een jaar lang 24/7 mee samengewerkt.'