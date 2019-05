Provinciebestuurder Zuid-Holland stapt op

Provinciebestuurder Han Weber (D66) heeft donderdagochtend zijn ontslag aangeboden aan de commissaris van de koning in Zuid-Holland. Volgens Weber hebben ambtenaren belangrijke informatie over het warmteproject niet met hem gedeeld, waardoor hij het provinciebestuur en Provinciale Staten niet volledig heeft kunnen informeren. Omdat hij zijn informatieplicht niet heeft kunnen nakomen, stapt hij per direct op.

Het warmteproject gaat over de benutting van rest- en aardwarmte voor onder meer huishoudens en kassen. Aan het begin van 2017 kwam Weber met de plannen. Het komt neer op een soort 'cv-systeem' voor een groot deel van de provincie. Vanuit Rotterdam wordt de warmte vervoerd naar Leiden, het Westland en Den Haag. Buiten onze regio geldt dit ook voor Dordrecht.

Bij een onderzoek is gebleken dat ambtenaren van de provincie een belangrijk advies niet hebben doorgestuurd aan Weber. Het is niet bekend wie opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek, welk extern bureau dit heeft uitgevoerd en wat de onderzoeksvraag was.



Geheim

Inmiddels hebben alle betrokken politici de ontbrekende informatie alsnog gekregen. Omdat op de betreffende informatie geheimhouding rust, zal dit niet openbaar worden gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat het warmteproject is aanbesteed.

Het vertrek van Weber is opmerkelijk, omdat op dit moment wordt onderhandeld over een nieuw provinciebestuur. Het zittende provinciebestuur, waar Weber dus onderdeel van uitmaakt, maakt in feite geen nieuw beleid meer. Toch voelt Weber de politieke plicht om terug te treden. 'Hoewel mijn periode als gedeputeerde binnenkort ten einde zou lopen, zie ik mij toch genoodzaakt dit voor mij pijnlijke besluit nu te moeten nemen. Het tijdig en volledig informeren van Provinciale Staten is voor mij als provinciebestuurder het hoogste gebod.'



'Politieke moed'

Commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, zegt respect te hebben voor de principiële keuze van Weber. 'Het besluit om terug te treden getuigt van politieke moed. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook buitengewoon bedroevend dat we op deze manier afscheid moeten nemen van iemand die ik heb leren kennen als een integere en pleziere collega binnen het college van Gedeputeerde Staten.'

D66-fractievoorzitter Ria Oosterop vindt het jammer dat Weber opstapt: 'Hij vindt informatievoorziening het allerbelangrijkst, dus ik vind het ontzettend respectvol dat hij nu zegt: 'Dan stap ik op.' Als fractie raakt het ons diep. Hij heeft zich al meer dan dertig jaar ingezet voor de provincie en heeft als gedeputeerde heel veel bereikt op het gebied van energie, natuur en landbouw. Het is een groot gemis.' Had D66 het vertrouwen in de gedeputeerde opgezegd als dit later naar buiten zou zijn gekomen? 'Dat weet ik niet', aldus Oosterop.



Politieke ervaring

D66'er Weber was acht jaar lang provinciebestuurder en dertien jaar Statenlid. Als provinciebestuurder was hij verantwoordelijk voor energie, natuur, recreatie en landbouw.