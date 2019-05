Leeg strand bij Noordwijk voor rust vogels en zeehonden

Voor veel mensen is het strand een heerlijke plek om de hond uit te laten, sportief bezig te zijn of om lekker in de zon te bakken. Maar op een groot stuk strand tussen Noordwijk en Zandvoort mag dat niet meer. Een drie kilometer lang natuurreservaat is daar aangelegd om de natuur haar gang te laten gaan.

Ten noorden van de Langevelderslag, vlakbij de grens tussen Zuid- en Noord-Holland, kom je vanaf nu op het strand een lange rij grote, hoge palen tegen. Deze geven aan waar het nieuwe natuurreservaat 'Noordvoort' begint en moeten voorkomen dat mensen op dat stuk strand bijvoorbeeld hun hond uitlaten.

'Het is de bedoeling dat zeehonden en vogels hier een rustgebied krijgen. Dat willen we bereiken door mensen die hier willen lopen, de duinen in te sturen, zodat het strand leeg blijft', legt Hannie Korthof van de omgevingsdienst West-Holland uit. Op de palen zitten bordjes met teksten als 'Ssssstttt...' en pijlen die de mensen de duinen in sturen.



Zeehonden schrikken van mensen of honden

Zo'n rustgebied is belangrijk voor de dieren, legt Leo Schaap van de vereniging voor natuur- en vogelbescherming Noordwijk uit. 'Bij de uitwatering van Katwijk wil nog weleens een zeehond uitrusten. Maar daar wordt hij toch dikwijls opgeschrikt door honden of mensen die vinden dat die zeehond in zee hoort te zijn. Je moet ze met rust laten en met een boogje erom heen lopen. En hier op dit stukje strand hebben ze daar geen last van.'

Vraag is nog wel: gaan vogels en zeehonden op dit stukje strand afkomen? En hoe weten zij dat ze hier kunnen rusten? 'Dat merken ze vanzelf', zegt Korthof. 'Ze zijn op zoek naar rustige plekken en als ze weten dat dat hier is, zullen ze vaker terug gaan komen.'



Avontuurlijk

In de duinen bij Noordvoort - die aangepast zijn om erin te lopen - zijn verschillende uitkijkpunten gemaakt, waar mensen de vogels en zeehonden die daar rusten, kunnen bewonderen. Maar om daar te komen moet je een avontuurlijk pad bewandelen, want de duinen zijn op sommige plekken ruig. 'Ja, dat is het zeker', beaamt Schaap. 'Maar dat is ook één van de pluspunten. De uitdaging in combinatie met het mooie uitzicht.'

