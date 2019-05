Dit weten we over Thijs H. (27), verdachte van drie moorden

Moordverdachte Thijs H. bij een hardloopwedstrijd in Brunssum | Foto via MY LAPS

De 27-jarige Thijs H. uit Den Haag is woensdag opgepakt voor drie moorden. Hij zou een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes hebben vermoord en twee mensen op de Brunssummerheide in Limburg. Thijs H. woont aan de Hooikade in het centrum van Den Haag, maar woonde eerder in Zuid-Limburg. Hij studeerde aan de TU Delft.

In het huis van Thijs H. aan de Hooikade doet de politie sinds woensdagavond onderzoek. Het is afgesloten met politielint. De 27-jarige Thijs volgde een masterstudie Industrial Ecology aan de TU Delft. Hij was nog bezig met zijn scriptie, schrijft hij op zijn LinkedIn-profiel.

Hij noemt zichzelf 'een buitenmens' en schrijft verder dat hij van surfen, hardlopen en piano spelen houdt. Thijs H. was goed met computers; hij werd tweede in een hackathonwedstrijd en mocht bij een veelbelovende Amsterdamse startup aan de slag.

Bijbaantje in supermarkt

H. kwam een paar jaar geleden vanuit Zuid-Limburg naar de Randstad. Als tiener had hij een bijbaantje bij een supermarkt in Amstenrade, ten noorden van Heerlen. Daarna werkte hij op een advocatenkantoor in Hoensbroek in Zuid-Limburg. Tegelijkertijd volgde hij een opleiding Sociaal werk aan de Hogeschool Zuyd.

Nadat H. zijn propedeuse behaalde aan de Limburgse hogeschool, kwam hij in 2012 naar Leiden voor een studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de universiteit. Twee oud-studenten reageren vol ongeloof: 'Tijdens borrels en in de omgang was het echt een vriendelijk persoon. Wel een beetje een muurbloempje.'



Masterstudie in Delft

In Leiden werd H. lid van de studieverenging Culturele Antropologie en was een jaar bestuurslid. Na zijn bachelordiploma begon hij aan een masterstudie aan de TU Delft. Hij werkte als data-analist bij Eccentrade, een Amsterdamse startup die inmiddels failliet is.

De Universiteit Leiden wil vanwege de privacy van hun studenten niets kwijt over de verdachte. De TU Delft heeft via de media vernomen dat er een student is opgepakt. 'We zijn echt geschrokken en leven mee met de nabestaanden van de slachtoffers.' De Delftse universiteit kan ook uit privacyoverweging niets zeggen over Thijs H.



Geestelijk labiel

Thijs H. maakte zijn masteropleiding in Delft niet af en volgens zijn Linkedin-profiel had hij ook geen werk meer. Na april 2018 is er niets meer over hem te vinden online. Volgens de politie is zijn geestelijke gesteldheid labiel. Hij werd woensdagavond opgepakt in Zuid-Limburg en zit vast op verdenking van drie moorden.

