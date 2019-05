Imposant graafwiel RijnlandRoute-boor in schacht Leidschendam gehesen

Het imposante graafwiel van de tunnelboormachine die wordt gebruikt bij de aanleg van de RijnlandRoute wordt sinds 10.00 uur donderdagochtend in de startschacht in Leidschendam gehesen. Het opbouwen van de tunnelboormachine duurt enkele weken. Uiteindelijk zal het gevaarte honderd meter lang worden.

Het is een oude traditie om een boor voor het begin van de werkzaamheden in te zegenen en te voorzien van een vrouwelijke naam. Dit wordt gedaan ter bescherming van de mijnwerkers en tunnelbouwers. De naam van de boor wordt pas op de dag van de inzegening bekendgemaakt.

Er kon de afgelopen weken gestemd worden op drie namen, die door besisscholieren zijn bedacht. De drie opties zijn Gaia (de Griekse godin van de aarde), Louise en OliViA. Inmiddels is de stembus gesloten.

Knelpunten oplossen

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden. De aanleg van deze weg zou de huidige knelpunten moeten oplossen en de doorstroming in de regio Holland-Rijnland verbeteren, met name rond Leiden en Katwijk.

Half januari bereikten de bouwers het letterlijke dieptepunt van de negentien meter diepe schacht waar de tunnelboor nu in wordt opgebouwd. De tunnelbuizen worden elk ruim twee kilometer lang. De tunnelboor kan vijftien meter per dag graven en doet er een half jaar over om aan de andere kant uit te komen.



Slappe veenbodem

De grootste technische uitdaging voor de bouwers is de slappe veenbodem boven de boor. 'Maar daar is bij het ontwikkelen van de tunnelboormachine rekening mee gehouden', benadrukt Marjolein Vellekoop van de provincie. 'Speciale technieken zorgen ervoor dat het gevaar van instorting geminimaliseerd wordt.'

In juni start de elf meter hoge tunnelboormachine ter hoogte van recreatiegebied Vlietland met het boren van de eerste tunnel voor de RijnlandRoute. De verwachting is dat de eerste auto's in 2022 gebruik kunnen maken van de route.

