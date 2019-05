Cultuurcomplex in Den Haag bereikt hoogste punt

Een mijlpaal voor het cultuurcomplex op het Spuiplein in Den Haag. Het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) bereikt donderdag het hoogste punt. Het nieuwe gebouw is veertig meter hoog.

Het cultuurcomplex wordt het nieuwe onderkomen van het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en de Stichting Dans- en Muziekcentrum. Het krijgt 4 zalen: een theaterzaal met 1.300 zitplaatsen, een concertzaal met 1.500 stoelen, een ensemblezaal die plaats biedt aan 600 bezoekers en een repetitiezaal voor 200 personen. Ook komt er een nieuwe ondergrondse garage voor 700 auto's en 1.500 fietsen.

Door tegenvallers in de bouw en gesteggel met de aannemer is het bouwproject tientallen miljoenen euro's duurder geworden. Het kost geen 176,6 miljoen euro maar 210 miljoen. Ook is de bouw met een jaar vertraagd. Het gebouw wordt in 2021 opgeleverd.



Zuiderstrandtheater

Tijdens de nieuwbouw gaan de optredens van het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater gewoon door. Voorstellingen van deze organisaties en andere culturele instellingen zijn te zien in het Zuiderstrandtheater in Duindorp. Het is een tijdelijk theater dat speciaal voor de nieuwbouw is neergezet.

